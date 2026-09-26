تمجیدرئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری آسیا از حضور دختر ایرانی در ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ریما کیزیلگون، رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا، با ابراز خرسندی از حضور دختر ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: بازی‌های آسیایی یک رویداد بزرگ با حضور رشته‌های ورزشی متعدد است و سطح رقابت‌ها نیز بسیار بالا است، به‌ویژه در بخش زنان. حضور کشورهایی مانند ایران که در حال توسعه ژیمناستیک زنان هستند، اتفاقی مثبت و قابل توجه است.



رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا افزود: ایران در این دوره یک ژیمناست زن دارد که در رقابت‌ها حضور پیدا کرد و عملکرد او خوب بود. این نخستین حضور او پس از مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه بود و خوشحال هستم که بار دیگر شاهد حضور ایران در یک رویداد مهم قاره‌ای هستیم. حضور زنان ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی پس از حدود ۵۰ یا ۵۲ سال، اتفاقی تاریخی و بسیار ارزشمند است و من این گام مهم را به ژیمناستیک ایران تبریک می‌گویم.



کیزیلگون با اشاره به تجربه خود در ایران گفت: دو سال پیش در ایران حضور داشتم و یک دوره آموزشی برگزار کردم. در آن زمان بسیار خوشحال و متعجب شدم که تعداد زیادی از مربیان زن ایرانی علاقه‌مند به این دوره بودند و با جدیت برای ارتقای سطح ژیمناستیک زنان ایران تلاش می‌کردند.



رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا تاکید کرد: من از تمام ورزشکاران زن حمایت و آنها را تشویق می‌کنم و به توانمندسازی دختران در ورزش اعتقاد دارم. تلاش‌های آنها برای توسعه ژیمناستیک و حمایت از این رشته بسیار ارزشمند است. مطمئن هستم در سال‌های آینده شاهد حضور بیشتر ژیمناست‌های زن ایرانی در مسابقات خواهیم بود و امیدوارم در دوره‌های بعد، ایران با تعداد بیشتری ورزشکار و در بیش از یک وسیله رقابت کند.



کیزیلگون گفت: از تلاش‌های شما و فدراسیون ژیمناستیک ایران تشکر می‌کنم و امیدوارم شما را در رویدادهای آینده ببینم.