یک میلیارد و ۷۸ میلیون متر مکعب گاز در ایلام مصرف شد

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۵۲ درصد گاز مصرفی استان در بخش صنایع و ۳۳ درصد در بخش خانگی مصرف شده است، اظهار داشت: در سال جاری در مجموع طی یک سال گذشته یک میلیارد و ۷۸ میلیون متر مکعب گاز در این استان مصرف شده است.

تأمین گاز بخش خانگی، به عنوان اولویت اصلی شرکت گاز در فصل سرما محسوب می‌شود و این شرکت با تمام توان در جهت تأمین پایدار گاز مورد نیاز مردم تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه با اصلاح الگوی مصرف و کاهش یک درجه دمای وسایل گرمازا، می‌توان تا ۵ درجه در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد، تصریح کرد: این اقدام، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال دارد؛ شهروندان هم میبایست با رعایت الگوی مصرف، این شرکت را در ارائه خدمات مطلوب‌تر یاری کنند.

سلیمانی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز، یک مسئولیت همگانی است، خاطرنشان کرد: با همکاری مردم و رعایت نکات صرفه‌جویی، می‌توان زمستانی بدون قطعی گاز را برای همه خانوارهای استان رقم زد؛ بدون شک این رویکرد، به پایداری شبکه گاز کمک شایانی خواهد کرد.