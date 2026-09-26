بزرگراه دالکی–کنارتخته در مسیر تکمیل؛ حلقه مهم اتصال بوشهر و فارس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ راه‌های ارتباطی برای استان بوشهر، به دلیل موقعیت بندری و نقش آن در تجارت و جابه‌جایی کالا، اهمیت ویژه‌ای دارند.

بخش قابل توجهی از کالاهای ورودی و خروجی بنادر استان از طریق شبکه جاده‌ای به سایر نقاط کشور منتقل می‌شود و در این میان، محورهای ارتباطی بوشهر با استان فارس، نقش مهمی در اتصال این شبکه به مسیرهای اصلی کشور دارند.

محور دالکی–کنارتخته یکی از این مسیرها است؛ جاده‌ای که در امتداد ارتباط بوشهر با فارس قرار گرفته و ارتقای ظرفیت آن می‌تواند علاوه بر تسهیل تردد خودروهای سبک و سنگین، دسترسی مراکز اقتصادی و جمعیتی استان بوشهر به شبکه حمل‌ونقل ملی را تقویت کند.

افزایش حجم تردد و اهمیت این مسیر، ضرورت توسعه و ایمن‌سازی آن را دوچندان کرده است. احداث باند دوم، در کنار افزایش ظرفیت عبوری، با تفکیک جریان‌های ترافیکی می‌تواند زمینه کاهش تعارض خودروها، روان‌تر شدن تردد و ارتقای ایمنی مسیر را فراهم کند.

در همین راستا، پروژه احداث باند دوم محور کنارتخته–دالکی در دو قطعه «الف» و «ب» در حال اجرا است؛ پروژه‌ای که قطعه «الف» آن به پیشرفت ۸۷ درصدی و قطعه «ب» به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است.

قطعه «الف» در آستانه تکمیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث باند دوم محور کنارتخته–دالکی با کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حال اجرا است و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ظرفیت و ایمنی تردد در این محور خواهد داشت.

اصغر کشوریان افزود: قطعه «الف» این پروژه به طول هفت هزار و ۵۰۰ متر توسط شرکت جهاد نصر خراسان در حال اجرا است و تاکنون به ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی ادامه داد: در این قطعه یک تونل به طول ۱۹۰ متر احداث شده که عملیات حفاری و ساخت تاپ و بنچ آن به طور کامل پایان یافته است. همچنین عملیات لاینینگ و احداث گالری به طول ۴۰ متر انجام شده و برای ورودی و خروجی تونل نیز مجموعاً ۸۰ متر گالری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در قطعه «الف» ۲۸ دستگاه آبرو طراحی شده که عملیات اجرایی همه آنها به پایان رسیده و همچنین دو هزار و ۲۴۰ متر دیوار حائل احداث شده است.

وی افزود: یک دستگاه پل روگذر نیز برای تأمین دسترسی به روستای بورکی در این قطعه پیش‌بینی شده است.

قطعه «ب» به پیشرفت ۶۳ درصدی رسید

کشوریان درباره قطعه «ب» نیز اظهار کرد: این قطعه به طول ۶ هزار و ۵۰۰ متر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ـ مؤسسه ریل گستر در حال احداث است و بر اساس آخرین گزارش، ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: در این قطعه دو رشته تونل به طول مجموع ۵۸۹ متر و گالری‌های ورودی و خروجی تونل‌ها به طول ۶۰ متر پیش‌بینی شده است. طول دیوارهای حائل این قطعه نیز به دو هزار و ۱۹۳ متر می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: ۱۸ دستگاه آبرو، دو دستگاه پل زیرگذر و روگذر و سه دستگاه پل خاص نیز در قطعه «ب» پیش‌بینی شده است.

کشوریان تأکید کرد: با توجه به حجم عملیات باقی‌مانده، تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع اجرایی از عوامل مؤثر در تسریع روند تکمیل پروژه است و بهره‌برداری از باند دوم این محور می‌تواند به افزایش ظرفیت، ارتقای ایمنی و روان‌تر شدن تردد در مسیر کنارتخته–دالکی کمک کند.

۲۲۰ میلیارد تومان برای شتاب‌بخشی به طرح‌های راه‌سازی

در کنار اجرای پروژه‌های بزرگراهی، تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایمن‌سازی محورهای موجود نیز در دستور کار مدیریت استان بوشهر قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود شبکه ارتباطی استان و کاهش نقاط حادثه‌خیز کمک کند.

شاهپور رجایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جمعه، اظهار کرد: با موافقت کمیته تخصیص استان، ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در تکمیل بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام راهداری و راه‌سازی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: ایمن‌سازی و بهسازی ۲۳ محور اصلی و بزرگراهی استان که در تفاهم میان استاندار بوشهر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در اولویت تخصیص اعتبارات از منابع مختلف قرار دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: این محورها بخش قابل توجهی از جابه‌جایی کالا و مسافر و همچنین مسیرهای دسترسی به بنادر تجاری و صیادی استان، به‌ویژه در امتداد نوار ساحلی بوشهر، را پوشش می‌دهند و نقش مهمی در شبکه حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مناطق ساحلی دارند.

رجایی ادامه داد: محورهای بوشهر–ریگ–گناوه، دلوار–بوالخیر–خورشهاب، بردخون–دیر، کنگان–سیراف–عسلویه و آبدان–دوراهک از جمله مسیرهای پرتردد استان هستند که سهم قابل توجهی از تردد و بار ترافیکی شهرستان‌های ساحلی را به خود اختصاص داده‌اند و ارتقای ایمنی و کیفیت آنها ضروری است.

وی گفت: عملیات ایمن‌سازی این مسیرها شامل تعریض و بهسازی، افزایش خطوط عبوری، لکه‌گیری و روکش آسفالت است که توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره‌کل راه و شهرسازی استان در حال اجرا است.

رجایی تأکید کرد: اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومانی ابلاغ‌شده باید در پروژه‌هایی هزینه شود که امکان تکمیل و بهره‌برداری از بخش‌های اولویت‌دار آنها در کوتاه‌مدت وجود دارد.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی، تکمیل ابنیه فنی در مسیر مسیل‌ها و جریان‌های آب و همچنین تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت محورها باید پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی، حسب مورد، در دستور کار قرار گیرد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای این اقدامات علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب افزایش ظرفیت عبوری محورهای اصلی، کاهش نقاط حادثه‌خیز و بهبود دسترسی به بنادر، مراکز جمعیتی و اقتصادی استان خواهد شد

تکمیل یک حلقه مهم در شبکه ارتباطی بوشهر

محور دالکی–کنارتخته را باید بخشی از شبکه بزرگ‌تری دانست که بوشهر را از طریق استان فارس به مسیرهای اصلی ارتباطی کشور متصل می‌کند. از این منظر، توسعه این محور تنها یک پروژه عمرانی در محدوده دو استان نیست، بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای جابه‌جایی ایمن‌تر کالا و مسافر میان جنوب کشور و سایر مناطق محسوب می‌شود.

اهمیت این مسیر برای بوشهر از آن جهت است که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی استان به ارتباط مستمر با بازارهای خارج از استان وابسته است. بنادر تجاری و صیادی، صنایع، مراکز تولیدی و جمعیتی استان برای انتقال محصولات و دریافت مواد اولیه نیازمند شبکه‌ای ایمن، روان و دارای ظرفیت مناسب هستند.

در چنین شرایطی، تکمیل باند دوم دالکی–کنارتخته می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم ارتقای کیفیت ارتباط جاده‌ای بوشهر و فارس باشد. پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه «الف» و ۶۳ درصدی قطعه «ب» نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این پروژه انجام شده، اما تکمیل عملیات باقی‌مانده همچنان به تأمین اعتبار، رفع موانع و استمرار فعالیت کارگاه‌ها نیاز دارد.

در صورت تکمیل پروژه و اتصال باندهای جدید، ظرفیت عبوری محور افزایش خواهد یافت و امکان مدیریت بهتر جریان ترافیک در یکی از مسیرهای ارتباطی مهم بوشهر و فارس فراهم می‌شود؛ موضوعی که در کنار سایر طرح‌های ایمن‌سازی و توسعه راه‌های استان، می‌تواند به شکل‌گیری شبکه حمل‌ونقل ایمن‌تر و کارآمدتر برای بوشهر کمک کند.