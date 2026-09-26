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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹

دویست‌ودهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌ودهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌ودهمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» شنبه با حضور مردم کرمانشاه در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ودهمین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه با عنوان «نحن منتقمون» شنبه شب برگزار می‌شود و مردم در این برنامه بر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید می‌کنند.

این اجتماع مردمی همچنین با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.

مسیر تعیین‌شده برای اجتماع شنبه از میدان مرکزی آغاز شده و به سمت چهارراه نوبهار ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آغاز این اجتماع ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود و مراسم تا ساعت ۲۲ ادامه دارد.

اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه در ادامه حضور شبانه مردم این شهر برگزار می‌شود و دویست‌ودهمین شب این برنامه به شمار می‌رود.

این برنامه با حضور مردم و در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6958594

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