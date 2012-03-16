به گزارش خبرنگار مهر، سه روز بیشتر به پایان سال 90 باقی نمانده است و بر همین اساس، مردم چند ساعت بیشتر فرصت ندارند تا مایحتاج مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کنند، اگرچه مسئولان قول داده‌اند که مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص برنج، روغن، گوشت، شکر و مرغ را حتی در ایام تعطیلات نیز تامین کنند.

اما در همین ساعات باقیمانده از سال 90 هم، تقاضا برای خرید کالا از سوی مردم به اوج رسیده و بسیاری از خیابان‌ها از همان ساعات ابتدایی امروز، صحنه رفت و آمد مردم و رونق خریدهای نوروزی است.

کالاهایی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز در کنار کیف و کفش و پوشاک از جمله مواردی هستند که بیشتر مورد تقاضای مردم قرار می‌گیرند و عرضه آنها نیز همچنان با شور و هیجان از سوی فروشندگان ادامه می‌یابد.

علاوه بر این، کالاهای اساسی مایحتاج مورد نیاز مردم برای سفره هفت‌سین نیز بازار گرمی دارد و فروشندگان انواع و اقسام این کالاها را با مدل‌های متنوع و قیمت‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌دهند. یکی از این اقلام، ماهی شب عید است که در انواع مختلف از جمله ماهی قرمز و ماهی‌های تزئینی، در حال عرضه است.

بازار گرم فروش انواع ماهی قرمز

بر این اساس، مشاهدات خبرنگار مهر حکایت از محدوده‌های مختلف قیمتی برای انواع ماهی شب عید دارد که قیمت ماهی‌های قرمز از سه عدد 500 تومان گرفته تا هر عدد 2500 تومان در نقاط مختلف شهر متفاوت است.

کمترین محدوده قیمتی را فروش ماهی قرمز در میادین میوه و تره‌بار به خود اختصاص داده است که با محدوده قیمتی 250 تومان تا 1000 تومان، انواع ماهی‌های قرمز عرضه می‌شود، اما در برخی نقاط شهر، حتی ماهی شب عید که عمدتا تزئینی و با رنگ‌هایی همچون سرمه‌ای و سبز عرضه می‌شود، با قیمت 5000 تومان نیز به فروش می‌رسد.

یکی از فروشندگان این نوع ماهی‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: قیمت ماهی قرمز یک باله 500 تومان، دو باله 750 تومان و سه باله 1500 تا 2500 تومان به فروش می‌رسد، ضمن اینکه ماهی‌های رنگی نیز از قیمت 2500 تا 5000 تومان، به فروش می‌رسد.

وی می‌گوید: بیشتر خانم‌های جوان و پسربچه‌ها طرفدار ماهی‌های تزئینی هستند که البته شرایط نگهداری خاصی هم دارد. ضمن اینکه قیمت آنها نیز از محدوده متعارف قیمتی فروش ماهی قرمز بالاتر است.

جدول قیمتی فروش ماهی‌های شب عید

نوع ماهی قیمت ماهی قرمز یک بال 250 تومان ماهی قرمز دو بال 450 تومان ماهی قرمز سه بال 1000 تومان ماهی سفید یک بال 500 تومان ماهی سفید-قرمز دو بال 1200 تومان ماهی سفید دو بال 850 تومان ماهی رنگی تزئینی دو بال 4000 تومان ماهی رنگی تزئینی سه بال 5000 تومان

صف‌های طولانی خرید میوه شب عید

در این میان، البته تقاضا برای خرید میوه شب عید و سایر مایحتاج مردم نیز به اوج رسیده و میادین میوه و تره‌بار که بزرگترین عرضه‌کنندگان میوه تنظیم بازاری هستند، امروز از ساعات اولیه صبح که بازگشایی شده‌اند، صحنه تردد و رفت و آمدهای مردم بودند.

این تقاضا برای بالارفتن خرید میوه به نحوی بالا رفته است، که صف‌های طولانی در ورودی‌های میادین میوه و تره‌بار تشکیل شده است و مردم ترجیح می‌دهند ساعتها در صف بایستند و میوه را با قیمت مناسب از میادین خرید کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان، هر کیلوگرم پرتقال به قیمت 1200 تومان، هر کیلوگرم سیب به قیمت 1700 تومان و هر کیلوگرم موز به قیمت 1550 تومان در حال عرضه است.

این میوه‌ها به صورت بسته‌بندی شده و با کیفیت به دست مردم می‌رسد و امسال شرایطی فراهم شده است که میوه‌ها به صورت مکانیزه بسته‌بندی شده و با کیفیت مناسب به دست مردم برسد.

در این میان به نظر می‌رسد که مسئولان باید نقاط عرضه میوه را افزایش داده و زمینه‌ای را فراهم کنند که مردم زمان کمتری را برای تامین مایحتاج خود به خصوص میوه شب عید، صرف کنند.