کمک به نیازمندان و صله ارحام در ایام سال نو وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های عبادی سیاسی آخرین نماز جمعه سال 90 با توصیه مردم و نمازگزاران به خودسازی بیشتر و تزکیه نفس اظهار داشت: صله ارحام، کمک به نیازمندان جامعه، مسافرت و دیدار از طبیعت با حفظ شعائر اسلامی ودینی از بهترین اعمال در آغاز سال جدید است.

وی با تاکید بر پاکسازی فضای زندگی و بهداشت عمومی در جامعه افزود: همگام با تازگی و نوشدن طبیعت زندگی افراد نیز نیازمند نو شدن است.

خطیب نماز جمعه شیروان با گرامیداشت سالروز رحلت حاج احمد خمینی یادگار امام (ره) وی را مشاوری امین، خدمتگزاری صادق، یاری با وفا و فرزندی صالح برای آن امام راحل دانست و تصریح کرد: اداره بیت امام(ره) توسط ایشان در حقیقت اداره دفتر کار جهان اسلام بود.

وی شیرینی سال 90 را دو رویداد مهم حضور حد اکثری مردم در انتخابات و حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر شمرد و افزود: با وجود تمام مووفقیتهای حاصله در سال 90، متاسفانه دغدغه رهبری برای جهاد اقتصادی و رسیدن جامعه به وضعیت مطلوب اقتصادی محقق نشد.

امام جمعه شیروان در بخش دیگری از خطبه دوم خود با اشاره به روز ملی شدن صنعت نفت گفت: آرزوی واقعی این است که روزی درب چاه های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را برپایه محصولات غیر نفتی بنیان نهیم.