کره شمالی موشک آزمایش می کند/ خشم آمریکا پس از توافق نه چندان پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کره شمالی امروز جمعه اعلام کرد که بر آن است تا یک ماهواره را با یک موشک دوربرد به فضا پرتاب کند اقدامی که آمریکا آن را تحریک کننده خواسته است.

این اقدام کره شمالی چند روز پس از آن صورت می گیرد که این کشور متعهد شده بود تا در قبال دریافت کمک های انساندوستانه برنامه هسته ای و آزمایش های موشکی خود را کنار بگذارد.

کره شمالی تاکید دارد که پرتاب این ماهواره در چارچوب توافقات این کشور با آمریکا و جز برنامه صلح آمیز فضایی این کشور است که از هرگونه توافقات خلع سلاح بین المللی مستثنی شده است، اما آمریکا، کره جنوبی، و دیگر منتقدین می گویند که برنامه های ماهواره ای بعنوان پوششی برای آزمایش موشک های نظامی و بی اعتنایی به مقررات سازمان ملل متحد در این باره است.

این آزمایش که پس از آزمایش آوریل سال 2009 صورت می گیرد قرار است طی سه سال انجام شود.

ویکتوریا نولند، سخنگوی کاخ سفید اقدام کره شمالی را بسیار تحریک کننده نامیده و گفت: پرتاب چنین موشکی می تواند برای امنیت منطقه ای و توافقات اخیر مضر باشد.