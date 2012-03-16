اقتصاد کشور بر پایه محصولات غیر نفتی استوار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از پژوهشکده صنعت نفت کشور افزود: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود بر لزوم پرهیز از اقتصاد تک محصولی تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه ایران دارای ذخایر مختلف معدنی است، افزود: متاسفانه وجود ذخایر عظیم خداددی نفت و وابستگی اقتصاد کشور به این نعمت خدادایی ملت ایران را تنبل پرورش داده است.

حجت الاسلام خاتمی کاهش فروش و بسته شدن درب چاه های نفت را از دغدغه های مهم رهبری دانست و افزود: کاهش فروش نفت اقتدار اقتصادی نظام اسلامی را افزایش می دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: وجود نفت و اتکای اقتصاد کشور موجب تک محصولی شدن اقتصاد کشور شده که این امر می تواند مشکلات فراونی برای کشور داشته باشد.

امام جمعه زنجان در ادامه با یادآوری 29 اسفند ماه سال 1329 سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، کوتاه شدن دست دولتهای استعماری بخصوص دولت استمعاری انگلیس را از صنعت نفت ایران را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاشهای آیت الله کاشانی و همه کسانی که در آن مقطع تاریخ ایران در راستای ملی شدن صنعت نفت ایران حضور داشتند موجب تحقق این پیروزی بزرگ برای ملت ایران شد.

حجت الاسلام خاتمی همچنین رحلت فرزند عالیقدر حضرت امام خمینی(ره) در 26 اسفندماه سال 73 را یادآور شد و گفت: مرحوم حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی شخصیتی وارسته و عالیقدر بود و امام (ره)محبت و علاقه فراوانی به ایشان داشتند.

وی با بیان اینکه مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) حق بزرگی بر گردن انقلاب و نظام دارند، افزود: مرحوم حاج احمد خمینی از تاثیرگذارترین و نیروهای قوی انقلاب و نظام بودند و بعد از رحلت حضرت امام خمینی(ه) همواره پاسدار حریم نظام و ولایت فقیه بودند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، به فرا رسیدن عید باستانی ایرانیان اشاره کرد و افزود: نوروز مزایا و امتیازات بسیار اخلاقی و اعتقادی به همراه دارد که باید پاسدار و قدر دان آنها بود.

حجت الاسلام خاتمی فرا رسیدن نوروز را موجب افزایش صله رحم و پاک شدن قلوب از کینه ها دانست و گفت: صله رحم عمرها را طولانی، شهرها را آباد و قلبها را به یکدیگر نزدیک می کند و عید نوروز بهترین فرصت برای دید و بازدید و عمل به صله رحم است.

وی، فخر فروشی و چشم و هم چشم را آفت نوروز دانست و افزود: باید با ساده زیستی و پرهیز از این آفات بیش از پیش از امتیازات و مزایای نوروز بهره مند شد.

حجت الاسلام خاتمی، سوم فروردین را روز جهانی آب دانست و تاکید کرد: عموم مردم ایران باید متوجه باشند که منابع آب شرب در جهان بسیار محدود است و باید نهایت صرفه جویی را در مصرف آن داشت.