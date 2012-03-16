ارزیابی از جلسه سئوال از رئیس جمهور/ احمدی نژاد بهره برداری سیاسی کرد

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که به عنوان طراح اصلی سوال از رئیس جمهور از برگزاری این جلسه در روز چهارشنبه و پاسخ هایی که رئیس جمهور به سوالات داد چه ارزیابی دارد، گفت: پس از فراز و نشیب بسیار، بالاخره این جلسه تشکیل شد و رئیس جمهور به صحن علنی مجلس آمد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. برای ارزیابی این پرسش و پاسخ باید ببنیم انتظار از «سوال از رئیس جمهور» چه بود و آنچه اتفاق افتاد چه نتایجی داشت.

مردم متوجه شدند حق با کدام طرف بود

وی ادامه داد: نتیجه مهمی که قانون برای سوال از رئیس جمهور در نظر گرفته، روشن شدن مسائل اختلافی میان مجلس و دولت برای مردم است تا قضاوت مردم و فشار افکار عمومی کار را در جهت درست هدایت کند. از نظر بنده این نتیجه تا حد زیادی تأمین شد مردم پرسش و پاسخ ها را شنیدند و حتی کسانی که سواد چندانی ندارند متوجه شدند که حق با کدام طرف است اما با توجه به نوع پاسخ های آقای رئیس جمهور این پرسش و پاسخ آثار دیگری هم داشت.

رئیس جمهور به راحتی قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نمی کند

نماینده تهران خاطرنشان کرد: از دیگر آثاری که بررسی این سوال داشت این بود که همگان متوجه شدند رئیس جمهور به راحتی قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نمی کند و از بیان آن نیز ابایی ندارد بدیهی است که این امر به معنی میل به سمت استبداد است.

وی گفت: یا اینکه رئیس جمهور گاهی خود را در جایگاه شورای نگهبان قرار می دهد و درباره قانون بودن یا نبودن یک مصوبه اظهار نظر می کند، در حالیکه وی مسئول اجرای همه مصوباتی است که مراحل قانونی خود را طی کرده است. آقای احمدی نژاد اصل 112 قانون اساسی و مصوباتی از مجلس را که در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب می رسد قبول ندارد.

رئیس جمهور سعه صدر لازم برای ریاست جمهوری را ندارد

مطهری با بیان اینکه رئیس جمهور سعه صدر لازم برای مقام ریاست جمهوری را ندارد، افزود: با وجود احترام زیادی که سوال کنندگان در متن سوال برای ایشان قائل شدند، وی حرمت مجلس را نگه نداشت و به تحقیر و تمسخر نمایندگان پرداخت و حتی اشاره کرد که بسیاری از شما - که رأی نیاورده اید - دیگر نماینده نیستید و کاری از شما بر نمی آید، در حالیکه مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی نماد مردم سالاری و لازم الاحترام است.

طراح سوال از رئیس جمهور یادآور شد: اینکه رئیس جمهور در جلسه بررسی سوال، باب شوخی را باز کرد، علت اصلی آن بر خلاف آنچه خودش می گفت " شب عید است و باهم صفا کنیم" این بود که جواب های قانع کننده ای برای سوالات نداشت و می خواست موضوع را از جدی به شوخی سوق دهد تا راه فراری برای او باشد.

جواب های رئیس جمهور درباره مترو باطل است

وی ادامه داد: آن مقدار از پاسخ های رئیس جمهور هم که جدی بود به هیچ وجه قانع کننده نبود. درباره عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی کشور ایشان گفت: "اولا این قانون، قانون نیست و ثانیا موجودی صندوق ذخیره ارزی صفر بوده و امکان پرداخت آن نبوده است" این در حالیست که هر دو جواب باطل است، زیرا اولا مرجع تشخیص اینکه مصوبه ای قانون هست یا نه، رئیس جمهور نیست و ثانیا طبق آمار رسمی موجودی صندوق ذخیره ارزی در زمان تصویب این قانون با کسر تعهدات آن 2.5 میلیارد دلار بوده است.

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا درباره چگونگی ایجاد 1 میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 ، پاسخ رئیس جمهور قانع کننده بود، گفت: آقای احمدی نژاد در این باره فقط گفت" چنین چیزی امکان پذیر است." همچنین درباره عدم پرداخت سهم تولید در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که موجب گرانی و تورم شده است، آقای احمدی نژاد حرف قابل قبولی نداشت و گرانی و تورم را نیز به گردن دیگران انداخت که بازار طلا و ارز را دچار التهاب کردند.

رئیس جمهور در مورد خانه نشینی خود پاسخی نداشت

وی یادآور شد: رئیس جمهور در مورد 11 روز خانه نشینی خود هیچ پاسخی نداشت. همچنین درباره اینکه گفته است "مجلس در رأس امور نیست" صرفا گفت "من هم حق اظهار نظر دارم" ولی توجه نداشت که اظهار نظر یک رئیس جمهورکه تحت نظارت مجلس است و در این موضوع ذینفع است با اظهار نظر یک نظریه پرداز که خارج از حکومت است، متفاوت است. اولی به معنی میل به استبداد است و دومی صرفا یک اظهار نظر است.

دلایل رئیس جمهور در اجرا نکردن قانون خنده آور است

نماینده تهران گفت:آ قای احمدی نژاد درباره نحوه هزینه کرد 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی در سال 89 نیز حرفی نداشت. همچنین درباره تأخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز بار دیگر نشان داد که قانونی را که قبول ندارد به بهانه های مختلف و حتی المقدور اجرا نمی کند، بهانه هایی از قبیل اینکه مجری این قانون در متن قانون مشخص نشده است، خنده آور است، مگر اینکه بگوییم مسئول ادغام دو سازمان تربیت بدنی و امور جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جونان مثلاً رئیس قوه قضائیه بوده است!

عزل وزیر خارجه در سنگال اعتبار نظام جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داد

مطهری گفت: رئیس جمهور درباره نحوه عزل متکی وزیر وقت امور خارجه نیز پاسخ عجیبی داد؛ مبنی بر اینکه اساسا وزیر امور خارجه به دستور چه کسی به سنگال رفته بود؟ ایشان می خواهد بگوید آقای متکی خودسرانه به سنگال رفته بود و ما هم برای انتقام گیری او را در زمان سفر و در حال مذاکره با رئیس جمهور سنگال عزل کردیم و کاری هم به آبروی آقای متکی و اعتبار نظام جمهوری اسلامی نداریم.

رئیس جمهور از پاسخ به سئوالات گریخت و فقط بهره برداری سیاسی کرد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در باره پاسخ رئیس جمهور به دو سوال فرهنگی یعنی مسئله عفاف و حجاب و مسئله مکتب ایران نیز گفت: ایشان در هر دو مورد، صورت مسئله را تحریف کرد و پاسخ های بی ربط داد و در واقع از پاسخ به این سوالها گریخت و فقط بهره برداری سیاسی کرد.

رئیس جمهور کمتر جرات خواهد کرد بگوید فلان قانون را اجرا نمی کنم

مطهری تاکید کرد: اما در مجموع من معتقدم که کار بزرگی انجام شد، مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیحات درباره چند سوال احضار کرد و رئیس جمهور هم آمد و پاسخ داد. این نشانه اقتدار مجلس و وجود مردم سالاری در ایران است، گرچه همه می دانستیم به دلیل شخصیت ویژه آقای رئیس جمهور پاسخ ها چگونه خواهد بود اما این اقدام عملا در رفتار رئیس جمهور موثر خواهد بود و او کمتر جرأت خواهد کرد که بگوید فلان قانون را اجرا نمی کنم. تابوی سوال از رئیس جمهور هم شکست و روسای جمهور آینده هم روی این موضوع حساب خواهند کرد.

در بخش سوال از رئیس جمهور آئین نامه را در مجلس هشتم اصلاح می کنیم

نماینده تهران گفت: البته در بخش سوال از رئیس جمهور باید اصلاحی در آیین نامه داخلی مجلس صورت بگیرد تا سوال موثرتر باشد، ان شاءالله این کار را در همین مجلس هشتم انجام خواهیم داد، در مجموع آنچه که اتفاق افتاد امر مبارک و پربرکتی بود.