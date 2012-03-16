به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در دیدار با همتای عراقی خود با اشاره به افزایش حجم روابط اقتصادی بین دو کشورگفت: حجم روابط و مبادلات اقتصادی دو کشورنشان دهنده افزایش روابط اقتصادی است ،اما علیرغم این رشد مناسب ظرفیت های فراوانی وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد سفر وزیر دارایی عراق و هیئت همراه منجر به اعتلاء بیشتر روابط بین دو کشور و گسترش همکاری های اقتصادی شود.



"رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق نیز ضمن ابراز آمادگی کشورش برای توسعه همه جانبه روابط اقتصادی و مالی با ایران گفت : در سال جدید و با خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق ،شرایط جدیدی به وجود آمده و مسئولیت بزرگی بر دوش دولت عراق قرار دارد.



وی از آمادگی دولت عراق برای افزایش همکاری‌ها با کشورهای همسایه خبر داد و در این خصوص گفت: با توجه با اراده و خواست سیاسی موجود بین دولتهای ایران و عراق ، در حال حاضر بهترین روابط بین دو کشور برقرار است.



در این دیدار وزرای اقتصاد و دارایی ایران و عراق ضمن بر شمردن زمینه های مختلف همکاریهای اقتصادی از آمادگی دوطرف برای امضای موافقت نامه های همکاری‌های اقتصادی از جمله موافقت نامه همکاری‌های مالیاتی خبر دادند.



بررسی روند پرداخت مطالبات پیمانکاران فعال در صنعت برق عراق و همچنین افزایش سطح مبادلات مالی و بانکی و توسعه همکاریهای گمرکی ، مالیاتی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر محورهای مورد مذاکره در این دیدار بود.