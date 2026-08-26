کشف ۱۵ تن اموال مسروقه و انهدام باند سارقان و مالخران در جویبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌ها و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت باندی در زمینه انتقال هفتگی سیم، کابل هوایی و فلزات سرقتی از شهرستان به مقصد استان تهران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی جویبار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهمان را هنگام بارگیری اموال مسروقه در محل دپو غافلگیر کرده و خودروها را توقیف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سردار مفخمی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل دپو و خودروهای توقیفی، بالغ بر ۱۵ تن انواع سیم و کابل هوایی و افشان، دیگ‌های مسی و روی، ظروف برنجی و رینگ‌های آلومینیومی مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران در پایان با اشاره به توقیف ۴ دستگاه خودروی نیسان در این عملیات، بیان داشت: در این راستا ۴ سارق و ۳ مالخر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.