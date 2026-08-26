تداوم خدمات رفاهی و اشتغال؛ هیچ خدمتی در کهگیلویه و بویراحمد متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرجو شامگاه چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های تابعه می‌تواند منشأ تصمیمات مهم و گشایش‌های اثربخش برای جامعه کارگری، کارفرمایان و بازنشستگان استان باشد.

وی افزود: طی یک سال گذشته، با تلاش شبانه‌روزی، هیچ‌یک از خدمات و مأموریت‌های ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان متوقف نشده است.

مهرجو تصریح کرد: حتی در صورت بروز اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، فرآیندهای مربوطه به‌صورت حضوری و فیزیکی پیگیری شده تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

پایش مستمر واحدهای تولیدی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای دستورالعمل‌های حمایتی در استان، گفت: تمدید مهلت‌ها و پیگیری امور ایمنی شرکت‌های تعاونی و واحدهای تولیدی با جدیت دنبال شده است.

وی ادامه داد: با هدف حفظ پایداری خطوط تولید و ذخیره‌سازی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سراسر استان به‌صورت مستمر پایش شده و مشکلات واحدهای تولیدی پس از بررسی‌های میدانی شناسایی و برای رفع آنها پیگیری شده است.

تسهیل بیمه بیکاری کارگران

مهرجو همچنین از تسهیل فرآیند برقراری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: ثبت‌نام کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند تسهیل و امور مربوط به برقراری بیمه بیکاری آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی هماهنگی میان مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت ارشد استان را از نقاط قوت در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست.

برنامه هفتگی برای رفع موانع تولید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از تدوین برنامه منظم برای پیگیری مستقیم مسائل اقتصادی، اشتغال و مطالبات مردمی خبر داد.

مهرجو افزود: بر اساس این برنامه، روزهای شنبه به دیدارهای چهره‌به‌چهره و ملاقات‌های مردمی، روزهای سه‌شنبه به بررسی مسائل تسهیلات و روزهای پنج‌شنبه به جلسات تخصصی سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: گزارش جامعی از مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات استان در قالب کلیپ و گزارش تصویری به هیئت اعزامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خواهد شد.