تداوم خدمات رفاهی و اشتغال؛ هیچ خدمتی در کهگیلویه و بویراحمد متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرجو شامگاه چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی وزارتخانه و رؤسای سازمانهای تابعه میتواند منشأ تصمیمات مهم و گشایشهای اثربخش برای جامعه کارگری، کارفرمایان و بازنشستگان استان باشد.
وی افزود: طی یک سال گذشته، با تلاش شبانهروزی، هیچیک از خدمات و مأموریتهای ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان متوقف نشده است.
مهرجو تصریح کرد: حتی در صورت بروز اختلال در سامانههای الکترونیکی، فرآیندهای مربوطه بهصورت حضوری و فیزیکی پیگیری شده تا خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
پایش مستمر واحدهای تولیدی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای دستورالعملهای حمایتی در استان، گفت: تمدید مهلتها و پیگیری امور ایمنی شرکتهای تعاونی و واحدهای تولیدی با جدیت دنبال شده است.
وی ادامه داد: با هدف حفظ پایداری خطوط تولید و ذخیرهسازی، کارخانهها و کارگاههای سراسر استان بهصورت مستمر پایش شده و مشکلات واحدهای تولیدی پس از بررسیهای میدانی شناسایی و برای رفع آنها پیگیری شده است.
تسهیل بیمه بیکاری کارگران
مهرجو همچنین از تسهیل فرآیند برقراری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: ثبتنام کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند تسهیل و امور مربوط به برقراری بیمه بیکاری آنان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
وی هماهنگی میان مجموعههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت ارشد استان را از نقاط قوت در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری دانست.
برنامه هفتگی برای رفع موانع تولید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از تدوین برنامه منظم برای پیگیری مستقیم مسائل اقتصادی، اشتغال و مطالبات مردمی خبر داد.
مهرجو افزود: بر اساس این برنامه، روزهای شنبه به دیدارهای چهرهبهچهره و ملاقاتهای مردمی، روزهای سهشنبه به بررسی مسائل تسهیلات و روزهای پنجشنبه به جلسات تخصصی سرمایهگذاری و رفع موانع تولید اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: گزارش جامعی از مسائل، ظرفیتها و مطالبات استان در قالب کلیپ و گزارش تصویری به هیئت اعزامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خواهد شد.
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