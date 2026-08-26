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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی از ۲۰ قمی با لینک‌های جعلی

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی از ۲۰ قمی با لینک‌های جعلی

قم- رئیس پلیس فتا قم از دستگیری دو عضو یک باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و گفت: اعضای این باند با ارسال لینک‌های آلوده از حساب ۲۰ شهروند قمی در مجموع ۲۰ میلیارد ریال برداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرازپور اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد درباره ارسال لینک‌های جعلی پرداخت و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی، پرونده ویژه‌ای در پلیس فتا قم تشکیل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این کلاهبرداری آغاز شد.

رئیس پلیس فتا قم افزود: بررسی‌های فنی و تخصصی کارشناسان نشان داد ۲۰ شهروند قمی در این شیوه کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و در مجموع حدود ۲۰ میلیارد ریال از حساب آنان برداشت شده است.

وی ادامه داد: دامنه فعالیت این باند تنها به استان قم محدود نبوده و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۴ هزار نفر در نقاط مختلف کشور قربانی اقدامات اعضای این باند شده‌اند.

فرازپور گفت: متهمان با استفاده از لینک‌های جعلی، کاربران را به درگاه‌های بانکی مشابه نمونه‌های اصلی هدایت می‌کردند و پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی و دسترسی به پیامک‌های حاوی رمز پویا، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان می‌کردند.

رئیس پلیس فتا قم خاطرنشان کرد: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، سرنخ‌های مربوط به اعضای این باند را شناسایی کردند و در نهایت دو متهم در یکی از استان‌های همجوار قم دستگیر شدند.

وی تأکید کرد: پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات درباره ابعاد دیگر فعالیت این باند و شناسایی سایر افراد مرتبط با آن ادامه دارد.

کد مطلب 6928996

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