به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای اولویتدار استان اظهار کرد: در بخش راه و ترابری، تکمیل پلهای مهم و راهبردی که در مسیرهای اصلی و شریانی استان قرار دارند، با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: با تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، تلاش خواهد شد این پروژهها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند و نقش مؤثری در بهبود تردد و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان ایفا کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، تأمین آب پایدار و مقابله با تنش آبی را از دیگر محورهای مهم برنامهریزی استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از شهرستانهای مازندران با مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی مواجه هستند و به همین دلیل اجرای طرحهای مرتبط با تأمین، انتقال و مدیریت منابع آب در اولویت قرار دارد.
کریمپور با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای فاضلاب در شهرهای مازندران تصریح کرد: از سال گذشته تمرکز ویژهای بر تکمیل پروژههای این حوزه شکل گرفته و هدفگذاری شده است تا با اجرای طرحهای نیمهتمام، جمعیت بیشتری از خدمات شبکه فاضلاب بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: فاضلاب و پسماند از جمله چالشهای مهم زیرساختی استان به شمار میروند و حل این مسائل نیازمند برنامهریزی دقیق، اولویتبندی پروژهها و تأمین منابع مالی پایدار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران خاطرنشان کرد: با پیگیری طرحهای اولویتدار و هدایت منابع به سمت پروژههای اثرگذار، تلاش میشود زمینه ارتقای کیفیت خدمات، توسعه متوازن و رفع بخشی از مشکلات زیرساختی استان فراهم شود.
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