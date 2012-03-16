در ایام سال نو به آذین بندی معرفتی و الهی بپردازیم

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام غدیر محمدیان در خطبه های نمازعبادی، سیاسی جمعه این هفته اسفراین ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی افزود: بهترین گنجینه و انسان و امن ترین پناهگاه انسان تقوای الهی است.

وی گفت: نوروز، روزی است که خداوند از بندگانش عهد و پیمان گرفت تا فقط او را پرستش کنند و برای او شریکی قائل نشوند و به رسولان و پیامبراسلام(ص) و ائمه طاهرین (ع) ایمان داشته باشند.

خطیب نماز جمعه اسفراین همچنین با اشاره به ایام پایانی سال تصریح کرد: در این ایام که در آستانه سال نو قرارگرفته ایم از خداوند متعال بخواهیم تا دعای عید را در مورد همه ما مستجاب کند.

وی برصله ارحام و دستگیری از نیازمندان در این ایام تاکید کرد و افزود: فرا رسیدن سال نو فرصت مناسبی برای دید و بازدید از اقوام و برپا داشتن سنت حسنه صله رحم است.

حجت الاسلام محمدیان همچنین بازاریان و اصناف را در این ایام به رعایت انصاف در معاملات خود دعوت کرد و گفت: بازاریان عزیز تلاش کنند تا با رعایت انصاف زمینه آسایش خانواده ها را در خریدهای نوروزی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه اکثر مردم اهل قناعت هستند افزود: در ایام سال نو باید تلاش کنیم تا بجای ساختن ظاهر خود، به آذین بندی معرفتی و الهی خود بپردازیم.

حجت الاسلام محمدیان در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه، انتخابات 12 اسفند را مورد توجه قرارداد و گفت: مردم در روز 12 اسفند جواب قاطع و دشمن شکنی به یاوه گویی های دشمنان نظام اسلامی و به ویژه استکبارجهانی دادند.

وی حضور گسترده مردم را نشانه ایمان و اعتماد مردم به نظام اسلامی دانست و افزود: مردم اسفراین با حضور 86 درصدی در انتخابات که رقم چشمگیری در سطح کشور بود دین خود را به شهدای انقلاب ادا کردند و برای نظام اسلامی عزت و اقتدار آفریدند.

وی از تمامی کاندیداهای مجلس نهم و ستادهای آنان خواست تا رقابت ها و موارد مربوط به دوران تبلیغات انتخابات را فراموش کنند و اجازه ندهند که عده ای با سوء استفاده از موقعیت موجود در این شهرستان، آب به آسیاب دشمن بریزند.

وی خط قرمز این ملت را حریم ولایت دانست و افزود: مردم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و با پیروی از منویات معظم له اجازه نخواهند داد تا بدخواهان ازطرق گوناگون به خواسته های باطل خود دست یابند.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به حضور رئیس جمهوری در مجلس برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان گفت: برای اولین بار در تاریخ نظام اسلامی، رئیس جمهوری به مجلس فراخوانده شد.

وی این اقدام را درچارچوب قانون و از وظایف مشخص نمایندگان مجلس دانست و گفت: امیدواریم که این اقدامات برای رضای خدا بوده و نمایندگان مجلس نیز همواره مصالح اسلام و جامعه اسلامی را دنبال کنند.

امام جمعه موقت اسفراین همچنین سالروز ملی شدن صنعت نفت، تاسیس حوزه علمیه قم را گرامی داشت و سالروز ارتحال یادگار حضرت امام(ره) را به ملت ایران تسلیت گفت.