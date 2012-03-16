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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

به منظور بهره وری بالاتر/

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون شیلات جهاد کشاورزی استان یزد از عایق کاری استخرهای پرورش ماهی به منظور افزایش بهره وری بالاتر خبر داد.

محمدعلی مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کمبود آب و کویری بودن استان یزد، شیلات یزد استخرهای پرورش آبزیان را با استفاده از روشی به نام پیلتون عایق می کند.

وی افزود: استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مناطق کوهستانی و در تپه ماهورها دارای شیب خاکی تند و شکننده هستند که برای ساخت استخرهای بتونی نامناسب است.

مبینی عنوان کرد: با توجه به اینکه چنین استخرهایی بر اثر ریزش خاک و فرو رفتگی آب دچار کمبود آب می شوند و شکسته شدن استخر سبب وارد آمدن خسارت به آبزی پروران می شود، بعد از زیر سازی و آماده کردن استخرهای خاکی، روکش آن را با لایه پیلتون پوشش می دهند.

مبینی بیان داشت: هزینه روکش کردن با پیلتون از ساخت استخرهای بتونی کمتر و از رشد زی شناور و جلبک زدگی دیواره ها و تجمع لجن در کف استخر جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: با پیلتون کردن کف استخرها زمینه برای پرورش ماهی بسیار مناسب خواهد بود و با توجه به زلالی آب، رشد ماهی در چنین استخرهایی صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 1561341

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