بوئینگ هدف تحویل هواپیماهای ۷۳۷ را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با عقب‌افتادن از برنامه افزایش تولید هواپیماهای ۷۳۷، پیش‌بینی تحویل این هواپیماها در سال جاری میلادی را کاهش داد؛ موضوعی که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره روند احیای این شرکت را افزایش داد و به افت شدید سهام آن منجر شد.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، سهام بوئینگ روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در حدود ۱۸ ماه گذشته رسید. این افت پس از آن رخ داد که کلی اورتبرگ، مدیرعامل بوئینگ، اعلام کرد روند تثبیت تولید هواپیماهای این شرکت کندتر از برنامه پیش می‌رود.

بوئینگ پیش‌تر هدف تحویل ۵۰۰ فروند هواپیمای ۷۳۷ در سال جاری را دنبال می‌کرد، اما اکنون اعلام کرده است که به این هدف نخواهد رسید. همچنین، این شرکت انتظار دارد تحویل هواپیماهای ۷۸۷ دریم‌لاینر در محدوده پایین پیش‌بینی قبلی قرار گیرد.

اورتبرگ اعلام کرد بوئینگ برای تثبیت تولید ماهانه ۴۷ فروند هواپیمای ۷۳۷ به زمان بیشتری نیاز دارد و انتظار می‌رود این هدف در اوایل سال ۲۰۲۷ محقق شود. این شرکت همچنین قصد دارد نرخ تولید را در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به ۵۲ فروند در ماه افزایش دهد.

مشکلات تولید بال هواپیما و محدودیت‌های زنجیره تأمین از مهم‌ترین موانع افزایش تولید عنوان شده‌اند. بوئینگ در سال‌های اخیر نیز با مشکلات کیفی، اختلالات تولید و فشارهای نظارتی مواجه بوده و تلاش می‌کند اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران را بازیابی کند.

این شرکت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ زیان خالص ۱۱۶ میلیون دلاری ثبت کرد؛ رقمی که در مقایسه با زیان حدود ۵.۳۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. درآمد شرکت نیز با افزایش نزدیک به ۴ درصدی به ۲۴.۱۹ میلیارد دلار رسید.

با این حال، عملکرد ضعیف‌تر از انتظار بخش هواپیماهای تجاری و به‌تعویق‌افتادن برنامه افزایش تولید، بر نتایج مالی شرکت سایه انداخت. بخش هواپیماهای تجاری بوئینگ در این دوره ۱۰.۷ میلیارد دلار درآمد داشت و زیان عملیاتی آن به ۶۹۷ میلیون دلار رسید.

بوئینگ همچنین اعلام کرد انتظار دارد جریان نقد آزاد این شرکت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲ میلیارد دلار برسد و هدف دستیابی به ۱۰ میلیارد دلار جریان نقد آزاد سالانه را در سال ۲۰۲۹ محقق کند؛ یک سال دیرتر از انتظارات قبلی بازار.

کاهش پیش‌بینی تحویل هواپیماها در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضای جهانی برای هواپیماهای مسافربری همچنان بالاست و شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت سفارش‌های خود با زمان انتظار طولانی مواجه‌اند.