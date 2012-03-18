گرد و خاک در آسمان فارس تداوم دارد

عبدالکریم جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وجود گرد و خاکهای اخیر استان فارس بیان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته فعالیت توده هوای باد، گرد و خاک تا 48 ساعت آینده در آسمان این استان تداوم دارد.
وی افزود: علاوه براین طی روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد کاهش محسوس دما از پنج تا 10 درجه در استان فارس خواهیم بود.
مدیر کل هواشناسی استان فارس ادامه داد: این کاهش دما برای تمام استان به ویژه در بخشهای شمالی و مرکزی پیش بینی می شود.
جامعی اظهار داشت: بر این اساس طی 48 ساعت آینده آسمان استان فارس صاف و نیمه ابری و همچنین با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه است.
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