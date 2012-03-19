مردم پرینستون آمریکا علیه اقدامات ضدایرانی غرب تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت "سنترال جرسی"، گروهی از مردم این شهر با صف کشیدن در پیاده‌روها و حمل پلاکاردها و بنرهایی خواستار گفتگو با ایران به جای تهدید این کشور شدند.

این وب سایت گزارش می دهد که در حدود 30 نفر از شهروندان آمریکایی در میدان پالمر شهر پرینستون بعدازظهر روز شنبه گرد هم جمع شده بودند و خواهان ترویج صلح با ایران و گفتگو با این کشور برای پرهیز از جنگ بودند.

گفته می شود که تعداد اندک معترضان یکباره توجه عابران را جلب کرد و با پیوستن مردم و تشکیل یک زنجیره، مخالفان جنگ علیه ایران به یکباره صف طولانی را به خود دیدند.

آنها بر روی پلاکاردهای خود شعار "دیپلماسی، نه جنگ"، "دیگر جنگ پیشگیرانه نمی خواهیم"، و "ما به دنبال عراقی دیگر در منطقه نیستیم" نوشته بودند.

رابرت مور، مدیر اجرایی ائتلاف اقدام برای صلح که یکی از سازمان دهندگان این برنامه بود می گوید: زمان آن رسیده تا افرادی که حس مشترک و حسن نیت دارند از دموکراسی در برابر جنگ حمایت کنند.

مور می گوید: دیپلماسی قدرتمند و پایدار تنها چیزی است که می تواند تضمین کند که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نیست و می تواند حرکت خاورمیانه به سوی منطقه عاری از تسلیحات هسته ای را تضمین کند.

معترضان همچنین عکس هایی از شهروندان ایرانی را حمل می کردند که به نشان همدردی با قربانیان حادثه یازده سپتامبر در تهران شمع روشن کرده بودند. معترضان گفتند این عکس ها نشان می دهد که ایران دشمن ما نیست.

یک شهروند ایرانی- آمریکایی اهل پرینستون می گوید: ایرانی‌ها تنها مردم خاورمیانه بودند که با قربانیان حملات یازده سپتامبر اعلام همدردی کردند.

این شهروند آمریکایی که خود را "فرزاد" معرفی کرده، می گوید: جنگ ها نتایجی نداشته اند. تنها نتایج جنگ ها درد، کشتار و تخریب بوده است.