جشن نوروز درمجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی(ره) مالزی/تقدیر ازدانش اموزان برتر

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که همراه با سفره آرائی هفت سین و بیان تاریخچه ای از آداب بزرگداشت نوروز همراه بود، جایگاه نوروز از دیدگاه اسلام با ذکر روایات متعدد وارده به نقل از امام صادق (ع) مورد تبیین قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، در بخشهائی دیگر از اهمیت نوروز ، فرازهائی از سخنان مقام معظم رهبری برای اولیاء و مربیان و دانش آموزان مجتمع شرکت کننده در این جشن خوانده و مورد تاکید قرار گرفت .

در حاشیه این جشن باشکوه از معلمان ودانش آموزان برتر این مجتمع تقدیر وهدایایی به آنان اهدا شد. از برنامه های جانبی این جشن می توان به گستردن سفره هفت سین در مجتمع و بیان آداب ورسوم عید نوروز برای دانش آموزان و هفت سین آیه های قران اشاره کرد.

مجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی (ره) درکوالالامپوردارای تمامی مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد و از مهر ماه سالجاری پذیرای دانش آموزان دخترایرانی بوده است .



