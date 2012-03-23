استفاده از ظرفیت نخبگان برای دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در رودان

موسی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر استفاده از افکار مختلف در راستای پیشرفت آموزش و پرورش، اظهارداشت: فارغ از هر سلیقه و تفکر، باید افکار مثبت و سازنده را در تعالی آموزش و پرورش به کار گرفت.

وی ادامه داد: معتقدم در راستای تحول در آموزش و پرورش باید از همه نگاههای مثبت که دل در گرو توسعه علمی و فرهنگی شهرستان رودان دارند بهره گرفت.

رئیس اداره آموزش و پرورش رودان با اشاره به برخی مشکلاتی که سد راه موفقیت آموزش و پرورش شهرستان رودان در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری شده، بیان داشت: بررسیهایی در خصوص این مشکلات صورت گرفته که باید برای رفع آن عملکرد و بدنه آموزش و پرورش را تقویت کرد که از این رو در زمینه پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش به زودی اتاق فکری با حضور نخبگان و پیشکسوتان در رودان تشکیل خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش رودان با اشاره به برنامه های آتی این اداره، عنوان کرد: تحول و رسیدن به رتبه های بالای استان هرمزگان در بخش آموزش و فرهنگ و هنر در برنامه های آتی به عنوان هدف کلی در نظر گرفته شده از این رو برای رسیدن به این مهم از توان اصحاب رسانه، نخبگان و فرهنگیان توانمند استفاده شود.

خادمی با اشاره به آمار فرهنگیان و دست اندر کاران آموزش و پرورش رودان، اظهار داشت: دو هزار و 79 نفر در عرصه های مختلف تعلیم و تربیت در این شهرستان فعال هستند که این به معنای آن است که بیش از دو هزار فکر و اندیشه در خدمت آموزش و پرورش است و باید از اندیشه های آنان بهره گرفت.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن ومعارف حوزه شرق استان هرمزگان، یاد آور شد: رودان میزبان خوبی برای این دوره از مسابقات بود و تحلیل نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان این مدعا را اثبات می کند، هر چند از نتایج به دست آمده توسط دانش آموزان رودانی راضی نیستم و البته امیدوارم که در میزبانی بعدی که دو رشته دیگر را تحت پوشش دارد، رضایت شرکت کنندگان حاصل شود و دانش آموزان این شهرستان نیز نتایج بهتری بگیرند.