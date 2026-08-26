جوان هرمزگانی نشان افتخار جایزه البرز را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فاضلی، معلم نخبه اهل شهرستان رودان، موفق شد نشان افتخار جایزه البرز را دریافت کند؛ جایزهای که بهعنوان یکی از معتبرترین و باسابقهترین جوایز علمی کشور شناخته میشود و بیش از شش دهه است که از نخبگان علمی و فرهنگی، دانشمندان، فناوران، طلاب و دانشجویان برتر ایران تقدیر میکند.
موفقیتی در جمع برترینهای علمی کشور
امیرحسین فاضلی، دانشآموخته دانشگاه فرهنگیان یزد، پس از ارائه سوابق و دستاوردهای علمی، پژوهشی و فرهنگی خود و با تأیید هیئت داوران جایزه البرز، در جمع برگزیدگان این رویداد ارزشمند قرار گرفت؛ موفقیتی که نام شهرستان رودان و استان هرمزگان را بار دیگر در عرصه علمی کشور پررنگ کرد.
مسیر درخشان علمی و قرآنی
این موفقیت تنها یکی از برگهای پرافتخار کارنامه امیرحسین فاضلی است. او پیش از این نیز با کسب مدال طلای سیاُمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته الهیات و معارف اسلامی، توانمندی علمی خود را به اثبات رسانده بود؛ رقابتی علمی که زیر نظر وزارت علوم برگزار میشود و از معتبرترین عرصههای رقابت میان دانشجویان سراسر کشور به شمار میرود.
امیرحسین فاضلی در کنار موفقیتهای علمی، در عرصه قرآنی نیز کارنامهای درخشان دارد. او حافظ کل قرآن کریم است و کسب رتبه نخست مسابقات ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور را نیز در کارنامه خود دارد. درخشش همزمان در عرصههای علمی، آموزشی و قرآنی، تصویری از تلاش مستمر و توانمندیهای چندجانبه این معلم جوان هرمزگانی را به نمایش میگذارد.
خانوادهای سرشار از علم و معنویت
موفقیت امیرحسین فاضلی در بستری از یک خانواده با پیشینه علمی و قرآنی شکل گرفته است. برادران دوقلوی بزرگتر او آقای حمیدرضا فاضلی و حجتالاسلام علیرضا فاضلی نیز حافظ کل قرآن کریم و صحیفه سجادیه، دارای مدرک دکتری در رشته الهیات و از اعضای فعال بنیاد ملی نخبگان کشور هستند؛ پیشینهای که از جایگاه ویژه علم، آموزش و فرهنگ قرآنی در این خانواده حکایت دارد.
افتخاری ماندگار برای رودان
جایزه البرز با بیش از شش دهه سابقه، از باسابقهترین رویدادهای کشور در زمینه شناسایی و تقدیر از استعدادها و نخبگان علمی و فرهنگی ایران به شمار میرود. قرار گرفتن نام امیرحسین فاضلی در میان برگزیدگان این جایزه، جلوهای دیگر از ظرفیتهای علمی و فرهنگی شهرستان رودان و استان هرمزگان است و توانمندی جوانان این منطقه برای درخشش در عرصههای ملی را به نمایش میگذارد.
مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان جایزه البرز، روز سوم شهریورماه ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این آیین با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری، استادان برجسته دانشگاهها، نخبگان علمی و خانوادههای برگزیدگان همراه بود. در این مراسم، آقای دکتر عارف (معاون اول رئیسجمهور)، دکتر خدایگان (رئیس بنیاد ملی نخبگان)، آقای خاموشی (رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه)، خانم مهاجرانی (سخنگوی دولت چهاردهم) و رؤسای دانشگاههای کشور حضور داشتند و از برگزیدگان تقدیر کردند.
امیرحسین فاضلی در کنار دیگر برگزیدگان از میان دانشمندان، فناوران و طلاب نخبه کشور، لوح تقدیر و نشان این جایزه معتبر را از مسئولان دریافت کرد و مورد تجلیل قرار گرفت؛ پایانی شایسته بر مسیری که با تلاش علمی، فعالیت فرهنگی و انس با قرآن همراه بوده و اکنون افتخاری دیگر را برای شهرستان رودان و استان هرمزگان رقم زده است.
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