توان تولید 2.5 برابر داروهای مورد نیاز کشور را داریم

دکتر یحیی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در تولید داروهای مورد نیاز هموطنان در داخل کشور داشته‌ایم و به یکی از قدرت‌های تولید دارو در سطح جهان تبدیل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر توان تولید بیش از 2.5 برابر نیاز دارویی کشور در داخل وجود دارد، اضافه کرد: هیچ‌گونه نگرانی بابت کمبود و یا نایاب شدن داروها نداریم و بسیاری از داروها را صادر می‌کنیم.

معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به تولید 96 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل اشاره کرد و افزود: تنها برای تولید تعداد معدودی از داروها در داخل کشور مشکل داریم که از بیرون وارد می‌شوند.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته از سوی سازمان دارو و غذا، وضعیت بسیار مناسبی برای دارو در سال 91 خواهیم داشت و ذخیره بسیار خوبی برای داروها خواهیم داشت.

رضایی اضافه کرد: در تولید بسیاری از داروها به عنوان اولین و یا دومین تولید کننده در سطح جهان هستیم و به دانش تولید داروهای مورد نیاز بیماری‌های خاص نیز دست پیدا کرده‌ایم.

وی در ارتباط با وضعیت داروهای مورد نیاز بیماران خاص نیز گفت: داروی مورد نیاز این بیماران به اندازه کافی در انبارهای دارویی استان موجود است و در صورت نیاز، داروهای بیشتری به آنها اضافه خواهد شد.

معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تامین داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی، ام.اس، تالاسمی و دیگر بیماری‌های خاص خبر داد و اظهار داشت: مشکلی برای تامین داروهای مورد نیاز این بیماران نخواهیم داشت.

وی با اشاره به فعالیت 20 داروخانه کشیک در ایام تعطیلات نوروز در سطح استان بوشهر اضافه کرد: نظارت مستمر و دائمی بر وضعیت کشیک داروخانه‌ها در ایان ایام انجام شد و مشکلی در این مورد وجود نداشت.