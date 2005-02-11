لغو 100 پرواز در سه روز گذشته // 6 پرواز داخلي و يك پرواز خارجي در روز جاري لغو شد// پرواز تهران به زابل در مهرآباد به زمين نشست

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري" مهر"، به دنبال اين كه درسه روز گذشته به تعداد بيش ازهواپيماهاي موجود در ناوگان هوايي كشور پروازهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي( درحدود 100 پرواز) به علت بارش شديد برف در سطح كشور كنسل شد، در روز جاري و با بهتر شدن وضعيت آب و هوايي كشور6 پرواز رفت و برگشت از فرودگاه مهرآباد و يك پرواز خارجي نيز تاكنون كنسل شده است.

بنابراين گزارش، پروازهاي رفت و برگشت تهران-رشت و تهران-اروميه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و تهران-رشت شركت هواپيمايي آسمان مجموعا 6 پرواز كنسل شده در روز جاري هستند.

برپايه اين گزارش، تنها پرواز خارجي از فرودگاه مهرآباد كه در روز جاري كنسل شده است، پرواز تهران-كابل شركت هواپيمايي افغان اير مي باشد.

اين گزارش مي افزايد: تاكنون شركت هواپيمايي ايران اير نيز در روز جاري با ميانگين تاخير پرواز 35 دقيقه در صدر جدول بين شركت هاي هواپيمايي داخلي قرار گرفته است. پس از اين شركت، شركت هاي هواپيمايي آسمان و ايران ايرتور به ترتيب با ميانگين تاخير پرواز 21 و 19 دقيقه در رتبه هاي دوم و سوم گرفته اند.

اين گزارش حاكيست، پرواز تهران-مشهد-زابل شركت هواپيمايي ايران اير نيز پس از آنكه در ساعت 25/5 صبح از فرودگاه مهرآباد پرواز كرد، پس از چند ساعت پرواز به علت شرايط بدي جوي دوباره در فرودگاه مهرآباد به زمين نسشت ولي در ساعت 10 صبح بار ديگر و اين بار به مقصد مشهد از باند فرودگاه به پرواز درآمد و ديگر به زابل نرفت.