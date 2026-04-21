به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سرگیری پروازهای داخلی خود را پس از وقفه‌ای ۵۰ روزه اعلام کرد.

بر اساس اعلام ایران‌ایر، پروازهای داخلی این شرکت از روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود. نخستین پرواز در مسیر تهران - مشهد با شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد.

همچنین پرواز بازگشت در مسیر مشهد–تهران با شماره ۳۵۰۳ در همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از فرودگاه مشهد به مقصد مهرآباد انجام می‌شود.

ایران‌ایر اعلام کرده است برنامه پروازهای داخلی این شرکت به‌تدریج از سر گرفته خواهد شد.