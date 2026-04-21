۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

ازسرگیری پروازهای داخلی ایران‌ایر پس از ۵۰ روز وقفه

ازسرگیری پروازهای داخلی ایران‌ایر پس از ۵۰ روز وقفه

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پروازهای داخلی این شرکت پس از وقفه‌ای ۵۰ روزه از روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سرگیری پروازهای داخلی خود را پس از وقفه‌ای ۵۰ روزه اعلام کرد.

بر اساس اعلام ایران‌ایر، پروازهای داخلی این شرکت از روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود. نخستین پرواز در مسیر تهران - مشهد با شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد.

همچنین پرواز بازگشت در مسیر مشهد–تهران با شماره ۳۵۰۳ در همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از فرودگاه مشهد به مقصد مهرآباد انجام می‌شود.

ایران‌ایر اعلام کرده است برنامه پروازهای داخلی این شرکت به‌تدریج از سر گرفته خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      واقعا که معلوم نیست چه خبره مسولان هواپیمایی گذاشتند تا اتش،بس،تمام بشه وبعد پروازهارا راه بندازند

