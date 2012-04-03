به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسین‌آبادی عصر سه‌شنبه در آئین تجلیل از مسئولان و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان دشتستان اظهار داشت: در ایام نوروز نزدیک به 350 نفر از نیروهای شهرداری در حوزه‌های فضای سبز و زیباسازی و تبلیغات و نظافت و اتفاقات در امر خدمت رسانی به مردم و میهمانان نوروزی فعال بودند.

شهردار برازجان با ارائه گزارشی از وضعیت اسکان و ارائه خدمات رفاهی به مسافرین نوروزی از اختصاص 50 میلیون تومان برای مطالعه ساماندهی ورودی شهر برازجان از سمت شیراز خبر داد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان نیز در این آئین گفت: بیش از چهار میلیون و 200 هزار نفر مسافر و گردشکر در ایام تعطیلات نوروزی وارد شهرستان دشتستان شدند و یا اسکان پیدا کردند.

بخشعلی دهقایدی افزود: بازدید از نخلستان‌ها و آبشارها و طبیعت زیبای شهرستان در کنار بازدید از آثار تاریخی و اسکان در مدارس و پارک‌های بین راهی از مهمترین مکان‌های حضور مسافران نوروزی در شهرستان دشتستان بود.

وی اضافه کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی‌های مناسب دبیران و دست‌اندرکاران ستاد تسهیلات شهرستان دشتستان در ایام نوروز و فراهم کردن امکانات مناسب، ایجاد فضای بسیار رفاهی مطلوب و اسکان مسافران نوروزی در سطح شهرستان دشتستان شایسته تقدیر است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان ادامه داد: شهرستان دشتستان دارای نقاط دینی فراوانی است که باعث می‌شود تا هر ساله شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در این شهرستان باشیم.

وی از حضور مسافران در بازارهای خرید روز شهر برازجان و بازارچه‌های محلی فروش محصولات خرما و صنایع دستی را از دیگر عوامل مهم جذب مسافران نوروزی در این ایام نام برد.