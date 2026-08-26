عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تامین آب در بخش کشاورزی، اظهار داشت: مسائل و مشکلات تامین آب کشاورزان و باغداران بخش صالح‌آباد شهرستان مهران و بخش دشت عباس شهرستان دهلران به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته؛ چرا که حل آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان ایفا کند.

وی افزود: در بخش صالح‌آباد با توجه به اجرای طرح باغات در سطح ۴۰۰ هکتار که تاکنون حدود ۷۰ هکتار آن اجرا شده؛ همچنین موضوع قیمت آب مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، هزینه تامین آب برای هر نهال تعیین و مصوب شد تا کشاورزان و باغداران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و دغدغه‌های مربوط به هزینه‌های آبیاری برای آنان برطرف شود.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: حل مشکلات تامین آب در این مناطق، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولیدات باغی و کشاورزی و همچنین بهبود معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی ایفا کند؛ بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با همکاری و هماهنگی، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این مصوبات را فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان ایلام با وجود ظرفیت‌های بالای کشاورزی، همچنان با چالش‌هایی در حوزه تامین آب مواجه است؛ از این رو میبایست با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی افزایش یابد.