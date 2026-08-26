به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به عنوان نماینده هیئت دولت در افتتاح طرحهای هفته استان گلستان در سفری دو روزه با استقبال علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان صبح چهارشنبه وارد استان شد.
آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده پس از ۳۰سال و افتتاح سد آقدکش پس از ۱۴ سال از مهمترین برنامههای سفر معاون رئیسجمهور به گلستان است.
معاون رئیسجمهور در این سفر دو روزه قرار است علاوه بر حضور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژههای کلیدی استان حضور یابد.
بر این اساس، کلنگزنی طرح گردشگری جزیره آشوراده و بهرهبرداری از سد آقدکش بهعنوان دو پروژه شاخص و راهبردی استان، در اولویت برنامههای این سفر قرار دارد.
افتتاح پروژههای نیروگاه خورشیدی و گازی، بهرهبرداری از پست های برق، افتتاح طرحهای بهداشت و درمان شهرستان مرزی مراوه تپه و بهرهبرداری از مجتمع گردشگری از دیگر برنامههای سفر دو روزه حسینزاده به نگارستان ایران است.
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