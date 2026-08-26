غلامرضا مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم ملی کبدی بانوان و اردوی برونمرزی این تیم اظهار کرد: تیم ملی بانوان امسال حدود ۷۸ درصد تغییر داشته و نسبت به گذشته جوانتر شده است. بیشتر بازیکنان انگیزه و انرژی بالایی دارند اما طبیعتاً کمتجربه هستند و به همین دلیل از نخستین اردو تأکید ما بر برگزاری بازیهای دوستانه و تدارکاتی بود.
وی گفت: متأسفانه به دلایل مختلف از جمله جنگ، مشکلات پرواز، مسائل مربوط به خروج از کشور و همچنین عدم پذیرش برخی کشورهای هدف برای برگزاری دیدارهای دوستانه این برنامه با تأخیر انجام شد اما در نهایت فرصت برگزاری این اردو فراهم شد و ما نیز از آن استقبال کردیم.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان ادامه داد: با وجود اینکه زمان برگزاری اردو چندان مناسب نبود ولی برای بازیکنان جوان ما تجربه بسیار ارزشمندی بود. بسیاری از آنها برای نخستین بار سفر خارجی داشتند و برای اولین بار با بازیکنان خارجی روبهرو شدند. این تجربه برای بازیکنان کمتجربه بسیار حائز اهمیت است چرا که ممکن است یک بازیکن در میدان بزرگ به دلیل نداشتن تجربه اشتباهاتی داشته باشد که صرفاً با حضور در چنین مسابقاتی میتوان آن را برطرف کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ترکیبی که در حال حاضر در تیم ملی داریم، ترکیبی نسبتاً جدید است و بازیکنان نیاز داشتند در کنار یکدیگر مسابقه دهند. در این اردو موفق شدیم ۹ بازی برگزار کنیم و تقریباً در هر شهر یا باشگاهی که حضور داشتیم، دو دیدار انجام دادیم.
مازندرانی افزود: نکته مثبت این بود که تقریباً تمام بازیکنانی که همراه تیم بودند، فرصت کافی برای نشان دادن تواناییهای خود داشتند. بازیکنی که معمولاً به عنوان ذخیره وارد زمین میشود، ممکن است بعداً احساس کند فرصت کافی برای اثبات تواناییهایش نداشته است، اما در این اردو شرایط به گونهای بود که حتی بازیکنان ذخیره نیز در چندین مسابقه فرصت حضور کامل پیدا کردند.
وی گفت: خدا را شکر تقریباً به همه بازیکنان حداقل در ۶ تا ۷ مسابقه کامل فرصت بازی رسید تا بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند و نظر کادر فنی را جلب کنند. از این نظر اردو برای ما بسیار مفید بود.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان تأکید کرد: در طول این اردو تلاش کردیم روزهای تمرینی را نیز از دست ندهیم و تقریباً هر روزی که در محل اردو حضور داشتیم تمرین برگزار کردیم. به جز یکی دو روز که به دلیل جابهجایی فرصت تمرین وجود نداشت از زمان موجود به بهترین شکل استفاده کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ارزیابی من این است که این اردو الگوی بسیار خوبی برای تیم بود و با توجه به نیاز ما به برگزاری مسابقات تدارکاتی کمک زیادی به کادر فنی کرد. البته فرصت ما برای بازیابی و برطرف کردن نقاط ضعف محدود است و تقریباً ۱۴ تا ۱۵ روز تا آغاز مسابقات اصلی فرصت داریم.
مازندرانی گفت: در این مدت تلاش میکنیم مشکلاتی را که در بازیهای تدارکاتی شناسایی کردیم را برطرف کنیم، نقاط ضعف را ترمیم کنیم، در بخشهایی که نیاز به تقویت داریم کار کنیم و هماهنگی بین بازیکنان را افزایش دهیم تا با کمترین خطا وارد مسابقات اصلی شویم.
وی درباره احتمال برگزاری اردوی برونمرزی دیگری پیش از بازیهای آسیایی نیز اظهار کرد: عملاً فرصت برگزاری چنین اردویی وجود ندارد و با توجه به اینکه کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات باقی مانده برگزاری یک اردوی خارجی دیگر نهتنها دشوار بلکه منطقی نیز نیست. هماهنگیهای لازم برای چنین سفری در این فاصله زمانی عملاً امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تمرکز ما بر هماهنگی بیشتر تیم و رساندن بازیکنان به بهترین وضعیت جسمانی است. همچنین یکسری مسائل مربوط به خود تیم و هماهنگی با کمیته و وزارت ورزش وجود دارد؛ از جمله موضوع لباس و تجهیزاتی که باید تهیه شود و نیاز است بازیکنان برای انجام این امور در اردو حضور داشته باشند. به همین دلیل احتمالاً آخرین اردو در تهران برگزار خواهد شد تا همه کارها به شکل منظم و کامل انجام شود.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان درباره شانس این تیم در بازیهای آسیایی و قرعه دشوار مسابقات نیز گفت: اینکه صرفاً بگوییم هدف ما مدال طلاست شاید کمی اغراقآمیز باشد اما واقعیت این است که برای رسیدن تیم به بهترین شرایط ممکن تلاش میکنیم.
مازندرانی افزود: در چهار سال گذشته تیم بانوان ایران تقریباً در هر تورنمنتی که حضور داشته مقابل تیمهای چینتایپه و هند شکست خورده و در برخی موارد این شکستها یکطرفه نیز بوده است. متأسفانه در سالهای اخیر افتی در تیم بانوان داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فرصتی که برای کار با این تیم در اختیار من قرار گرفت نیز محدود بود. کار را تقریباً از ماههای پیش از عید آغاز کردیم اما جنگ باعث شد حدود دو ماه را از دست بدهیم. پس از تعطیلات نوروز نیز مشکلاتی در زمینه برگزاری اردوها وجود داشت و عملاً از اواخر فروردین توانستیم اردوهای متمرکز را در استانهای شمالی آغاز کنیم.
وی گفت: اگر این شرایط را محاسبه کنیم در مجموع حدود ۶ ماه فرصت برای آمادهسازی داشتیم که حداقل دو ماه آن به دلیل فاصله بین اردوها و شرایط مختلف از دست رفت. بنابراین شاید در نهایت حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ روز اردویی مفید برای کار با تیم در اختیار داشتیم.
مازندرانی ادامه داد: این مدت برای ساختن یک تیم جدید، شکل دادن به بازیکنان جوان و کمتجربه و در نهایت تبدیل کردن آنها به یک تیم مدعی قهرمانی زمان محدودی است. با این حال هر کاری که از دستمان برمیآمد انجام دادیم و از تجربیات خودمان و سایر مربیان چه مربیان آقا و چه مربیان خانم که میتوانستند به تیم کمک کنند استفاده کردیم.
وی تأکید کرد: اینکه در مسابقات چه اتفاقی رخ خواهد داد واقعاً قابل پیشبینی نیست. درباره قرعه نیز معتقدم تفاوت چندانی ندارد که در کدام سمت جدول قرار میگرفتیم؛ چرا که برای رسیدن به فینال در نهایت باید یکی از تیمهای قدرتمند را شکست دهیم.
وی افزود: اگر بتوانیم یکی از دو تیم قدرتمند را شکست دهیم در برابر سایر تیمها مشکل حادی نخواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم به فینال برسیم. آنجا نیز باید برای کسب بهترین مدال بجنگیم. این اتفاق چندان دور از ذهن نیست و من فاصله معناداری میان تیم ایران و رقبای اصلی نمیبینم.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان با اشاره به شرایط تیمهای رقیب گفت: هند و چینتایپه از گذشته تیمهای قدرتمندی بودهاند و همچنان از امتیازات خاصی برخوردارند. یکی از مهمترین مزیتهای آنها این است که در طول سال مسابقات و تورنمنتهای مختلفی را در کشور خود برگزار میکنند و بازیکنانشان در بستر مسابقات دائماً پختهتر میشوند.
مازندرانی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در ایران چنین پتانسیلی نداریم. از سوی دیگر تیم چینتایپه امروز بازیکنانی دارد که حدود پنج سال یا حتی بیشتر است به شکل متمرکز در کنار یکدیگر تمرین میکنند و همین مسئله باعث شده هماهنگی بسیار خوبی بین آنها شکل بگیرد.
وی گفت: در حال حاضر رقبای اصلی در بخش بانوان هند و چینتایپه هستند و ما تلاش میکنیم این دو قطبی را بشکنیم و آن را به یک مثلث تبدیل کنیم که ایران نیز یکی از اضلاع آن باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در حد توان خود کار کردهایم و تیم نسبت به گذشته تحول داشته است اما اینکه این تحول برای رسیدن به مدال کافی بوده یا خیر در بستر مسابقات مشخص خواهد شد. امیدوارم اتفاقات خوبی برای تیم ملی بانوان رقم بخورد.
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