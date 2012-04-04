  1. ورزش
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۴۳

ابراهیموویچ:

داوری به نفع بارسلونا بود/ حالا می‌فهمم مورینیو چه می‌گوید

داوری به نفع بارسلونا بود/ حالا می‌فهمم مورینیو چه می‌گوید

مهاجم سوئدی تیم فوتبال میلان به شدت از داوری دیدار این تیم مقابل بارسلونا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا سه شنبه شب در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر یک مقابل میلان به برتری رسید و به دور بعد صعود کرد.

"زلاتان ابراهیموویچ" در گفتگو با "ویاسات فوتبول" اظهار داشت: ما یک بر یک کرده بودیم که داور به نفع بارسا پنالتی اعلام کرد و من دلیل آن را نمی‌فهمم. توپ در جریان بازی نبود اما داور سوت کشید. این یک تصمیم عجیب بود. این پنالتی، بازی را خراب کرد.

مهاجم پیشین بارسلونا در ادامه گفت: آنها نیاز ندارند که از سوی داوران حمایت شوند. ما درباره بهترین تیم جهان صحبت می‌کنیم. من حالا می‌فهمم چرا هر وقت مورینیو به اینجا می‌آید نسبت به داوری واکنش نشان می‌دهد. حالا خودم آن را می‌فهمم و بیشتر و بیشتر آن را درک می‌کنم.

ابراهیموویچ بر این باور است که "بیورن کویپرز" می‌بایست خطای "خاویر ماسکرانو" روی او در محوطه جریمه بارسا را پنالتی اعلام می‌کرد.

وی گفت: داور خطا روی من را پنالتی اعلام نکرد. در این بازی هر زمان که ما به بازیکنان بارسا برخورد می‌کردیم او سوت می‌کشید اما شرم‌آور بود که شرایط مساوی نبود و اگر اینچنین بود ما از بخت بیشتری برخوردار بودیم.

کد مطلب 1568374

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