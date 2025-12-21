به گزارش خبرنگار مهر، در عصری که فناوری‌های پیشرفته با سرعتی بی‌سابقه در حال تحول هستند، توانایی طراحی و تولید سریع نمونه‌های صنعتی به یکی از مهارت‌های کلیدی در صنعت و آموزش تبدیل شده است. دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مهندسی و فناوری، نیاز دارند تا علاوه بر دانش تئوری، تجربه عملی کافی در طراحی قطعات، ساخت نمونه‌های اولیه و آزمون ایده‌های نو داشته باشند. در همین راستا قرار است نخستین رقابت ملی نمونه‌سازی سریع در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند در محیطی رقابتی و تعاملی، مهارت‌های خود را در زمینه رباتیک، طراحی قطعات صنعتی، توربوفن و فناوری‌های نوین ارتقا دهند.

این رویدادها نه تنها به توسعه خلاقیت و نوآوری کمک می‌کنند، بلکه شرکت‌کنندگان را با فرآیندهای واقعی تولید، برنامه‌نویسی سخت‌افزار، چاپ سه‌بعدی و فرآیندهای صنعتی آشنا می‌کنند. علاوه بر جنبه فنی، این رقابت‌ها محیطی را ایجاد می‌کنند که شرکت‌کنندگان با کار تیمی، مدیریت پروژه، کارآفرینی و اصول راه‌اندازی کسب‌وکارهای فناورانه نیز آشنا شوند. با چنین تجربه‌ای، دانشجویان و تیم‌های شرکت‌کننده می‌توانند ایده‌های خود را به محصول تبدیل کنند و توانایی رقابت در سطح ملی و حتی بین‌المللی را پیدا کنند.

پیرو برگزاری این رویداد بهنام انبارلوئی رئیس آزمایشگاه ایرو فب لب و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رقابت ملی نمونه‌سازی سریع با محوریت طراحی و ساخت قطعات صنعتی به میزبانی ایرو فب‌لب دانشگاه شهید بهشتی، گفت: حمایت این رویداد بر عهده دانشگاه و موسسه دانش‌بنیان برکت است.

وی با اشاره به حوزه‌های هدف این رقابت افزود: دو حوزه اصلی این رویداد رباتیک و توربوفن هستند و تاکنون بیش از ۳۹۰ تیم برای حضور در آن ثبت‌نام کرده‌اند. فرصت ثبت‌نام از انتهای شهریور تا سوم آذر بود و طی تقریبا دو تا سه ماه، حدود ۳۹۶ تیم ثبت‌نام کردند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: تیم‌ها چند نفره هستند و نسبت تیم‌ها در حوزه توربوفن و رباتیک تقریبا ۴۰ به ۶۰ است؛ به طوری که حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تیم در توربوفن و مابقی در رباتیک فعالیت می‌کنند. وی درباره روند برگزاری رقابت گفت: در افتتاحیه، آموزش‌های لازم شامل آموزش‌های تئوری و عملی ارائه می‌شود. تیم‌ها پس از حضور در فضای آموزش غربالگری می‌شوند و محصولات خود را به صورت کامپیوتری طراحی می‌کنند. تیم‌هایی که طراحی موفق داشته باشند، به دانشگاه می‌آیند و با استفاده از منابع موسسات، مواد اولیه و ابزار مورد نیاز، نمونه اولیه محصولات خود را می‌سازند.

انبارلویی افزود: در این رقابت، دوره‌های آموزشی تخصصی شامل برنامه‌نویسی سخت‌افزارهای الکترونیکی، طراحی قطعات صنعتی و ساخت نمونه‌های مقیاسی با چاپگر سه‌بعدی برگزار خواهد شد. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند در کارگاه‌های ویژه کارآفرینی، تیم‌سازی و کسب‌وکارهای فناورانه شرکت کنند و با فرآیندهای حقوقی مرتبط با استارت‌آپ‌ها آشنا شوند.

وی درباره جوایز این رویداد نیز توضیح داد و گفت: نمونه‌ها طی فرایندی داوری می‌شوند و بهترین تیم جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت خواهد کرد. در حال حاضر برای تیم‌های دوم و سوم جایزه‌ای در نظر گرفته نشده است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی درباره زمان‌بندی رقابت ملی نمونه‌سازی سریع توضیح داد: دوره آموزشی و فرایند نمونه‌سازی حدود دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز طبق برنامه، انتهای دی ماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: ممکن است به دلیل تعطیلی‌ها و آلودگی هوا، برگزاری این رویداد با اندکی تأخیر مواجه شود.