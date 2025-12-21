  1. دانشگاه و فناوری
ایده‌ها جان می‌گیرند؛ تجربه «نمونه‌سازی سریع» در دانشگاه شهید بهشتی

بیش از ۳۹۰ تیم برای حضور در نخستین رقابت ملی نمونه‌سازی سریع در دانشگاه شهید بهشتی ثبت‌نام کرده‌اند تا مهارت‌های خود را در رباتیک، توربوفن و فناوری‌های نوین محک بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصری که فناوری‌های پیشرفته با سرعتی بی‌سابقه در حال تحول هستند، توانایی طراحی و تولید سریع نمونه‌های صنعتی به یکی از مهارت‌های کلیدی در صنعت و آموزش تبدیل شده است. دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مهندسی و فناوری، نیاز دارند تا علاوه بر دانش تئوری، تجربه عملی کافی در طراحی قطعات، ساخت نمونه‌های اولیه و آزمون ایده‌های نو داشته باشند. در همین راستا قرار است نخستین رقابت ملی نمونه‌سازی سریع در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند در محیطی رقابتی و تعاملی، مهارت‌های خود را در زمینه رباتیک، طراحی قطعات صنعتی، توربوفن و فناوری‌های نوین ارتقا دهند.

این رویدادها نه تنها به توسعه خلاقیت و نوآوری کمک می‌کنند، بلکه شرکت‌کنندگان را با فرآیندهای واقعی تولید، برنامه‌نویسی سخت‌افزار، چاپ سه‌بعدی و فرآیندهای صنعتی آشنا می‌کنند. علاوه بر جنبه فنی، این رقابت‌ها محیطی را ایجاد می‌کنند که شرکت‌کنندگان با کار تیمی، مدیریت پروژه، کارآفرینی و اصول راه‌اندازی کسب‌وکارهای فناورانه نیز آشنا شوند. با چنین تجربه‌ای، دانشجویان و تیم‌های شرکت‌کننده می‌توانند ایده‌های خود را به محصول تبدیل کنند و توانایی رقابت در سطح ملی و حتی بین‌المللی را پیدا کنند.

پیرو برگزاری این رویداد بهنام انبارلوئی رئیس آزمایشگاه ایرو فب لب و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رقابت ملی نمونه‌سازی سریع با محوریت طراحی و ساخت قطعات صنعتی به میزبانی ایرو فب‌لب دانشگاه شهید بهشتی، گفت: حمایت این رویداد بر عهده دانشگاه و موسسه دانش‌بنیان برکت است.

وی با اشاره به حوزه‌های هدف این رقابت افزود: دو حوزه اصلی این رویداد رباتیک و توربوفن هستند و تاکنون بیش از ۳۹۰ تیم برای حضور در آن ثبت‌نام کرده‌اند. فرصت ثبت‌نام از انتهای شهریور تا سوم آذر بود و طی تقریبا دو تا سه ماه، حدود ۳۹۶ تیم ثبت‌نام کردند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: تیم‌ها چند نفره هستند و نسبت تیم‌ها در حوزه توربوفن و رباتیک تقریبا ۴۰ به ۶۰ است؛ به طوری که حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تیم در توربوفن و مابقی در رباتیک فعالیت می‌کنند. وی درباره روند برگزاری رقابت گفت: در افتتاحیه، آموزش‌های لازم شامل آموزش‌های تئوری و عملی ارائه می‌شود. تیم‌ها پس از حضور در فضای آموزش غربالگری می‌شوند و محصولات خود را به صورت کامپیوتری طراحی می‌کنند. تیم‌هایی که طراحی موفق داشته باشند، به دانشگاه می‌آیند و با استفاده از منابع موسسات، مواد اولیه و ابزار مورد نیاز، نمونه اولیه محصولات خود را می‌سازند.

انبارلویی افزود: در این رقابت، دوره‌های آموزشی تخصصی شامل برنامه‌نویسی سخت‌افزارهای الکترونیکی، طراحی قطعات صنعتی و ساخت نمونه‌های مقیاسی با چاپگر سه‌بعدی برگزار خواهد شد. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند در کارگاه‌های ویژه کارآفرینی، تیم‌سازی و کسب‌وکارهای فناورانه شرکت کنند و با فرآیندهای حقوقی مرتبط با استارت‌آپ‌ها آشنا شوند.

وی درباره جوایز این رویداد نیز توضیح داد و گفت: نمونه‌ها طی فرایندی داوری می‌شوند و بهترین تیم جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت خواهد کرد. در حال حاضر برای تیم‌های دوم و سوم جایزه‌ای در نظر گرفته نشده است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی درباره زمان‌بندی رقابت ملی نمونه‌سازی سریع توضیح داد: دوره آموزشی و فرایند نمونه‌سازی حدود دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز طبق برنامه، انتهای دی ماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: ممکن است به دلیل تعطیلی‌ها و آلودگی هوا، برگزاری این رویداد با اندکی تأخیر مواجه شود.

مهتاب چابوک

