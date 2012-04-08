کلیات بودجه سالانه در کمیسیون تلفیق رد شد

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان خبر رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1391 در کمیسیون تلفیق از عودت این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای رای گیری کلیات در صحن علنی خبر داد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: کلیات این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس برگشت داده می شود تا نمایندگان تکلیف این لایحه را مشخص کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در صورت رد شدن کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس لایحه بودجه 1391 به دولت بازگشت داده می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.
نظر شما