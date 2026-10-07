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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

شوراها می‌توانند تحول عمیق در جامعه ایجاد کنند

شوراها می‌توانند تحول عمیق در جامعه ایجاد کنند

اردبیل- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: شوراها نهاد پرظرفیتی هستند و می‌توانند تحول عمیقی در جامعه ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح جوکار در نشست بررسی نظام مسائل استان که با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، معاونان استاندار اردبیل و جمعی از شوراها و شهرداران برگزار شد، اظهار کرد: باید جایگاه شوراها را براساس آنچه در قانون اساسی است، احیا کنیم.

وی افزود: امسال انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و با توجه به تاریخ‌های اعلامی از سوی کمیسیون، منتظر اخذ مجوز کامل از شورای‌عالی امنیت ملی هستیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به نظرات ارائه‌شده از سوی شوراها و شهرداران، گفت: آماده اخذ پیشنهادها برای اصلاح قوانین مربوط هستیم.

ورود شهرداری‌ها به بحث مولدسازی، جریمه‌های ساخت‌وساز، ارزش افزوده و اجرای میادین میوه و تره‌بار از دیگر موضوعات پیشنهادی جوکار برای اقدام شهرداری‌ها بود.

کد مطلب 6971303

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