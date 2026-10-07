به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح جوکار در نشست بررسی نظام مسائل استان که با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، معاونان استاندار اردبیل و جمعی از شوراها و شهرداران برگزار شد، اظهار کرد: باید جایگاه شوراها را براساس آنچه در قانون اساسی است، احیا کنیم.

وی افزود: امسال انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و با توجه به تاریخ‌های اعلامی از سوی کمیسیون، منتظر اخذ مجوز کامل از شورای‌عالی امنیت ملی هستیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به نظرات ارائه‌شده از سوی شوراها و شهرداران، گفت: آماده اخذ پیشنهادها برای اصلاح قوانین مربوط هستیم.

ورود شهرداری‌ها به بحث مولدسازی، جریمه‌های ساخت‌وساز، ارزش افزوده و اجرای میادین میوه و تره‌بار از دیگر موضوعات پیشنهادی جوکار برای اقدام شهرداری‌ها بود.