امام جمعه گناوه: موضوع جمعیت باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در سومین نشست قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان گناوه با اشاره به اینکه موضوع جمعیت از دغدغه‌های مهم رهبر شهید امت بود و امروز نیز مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند،افزود: روندهای موجود در حوزه تولد، ازدواج و سالمندی نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته به این مسئله توجه کنیم و دست اندرکاران حوزه جمعیت باید به این موضوع توجه بیشتری کنند.

امام جمعه گناوه با هشدار نسبت به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و افزایش جمعیت سالمند در کشور گفت: موضوع جمعیت باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها، نخبگان، رسانه‌ها و گروه‌های اثرگذار برای اصلاح نگرش جامعه و حمایت از جوانی جمعیت پای کار بیایند.

کاهش دانش‌آموزان زنگ خطر است

وی با اشاره به کاهش دانش‌آموزان پایه اول در کشور نسبت به سال گذشته بر اساس آمار اعلام شده ، گفت: این موضوع زنگ خطری برای همه است و نشان‌دهنده تداوم روند کاهش جمعیت در کشور است.

امام جمعه گناوه با اشاره به رشد منفی جمعیت در برخی استان‌ها بیان کرد: در برخی استان‌ها روند رشد جمعیت منفی شده است و لذا موضوع جمعیت باید به طور جدی در دستور کار باشد.

کاهش ازدواج یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت است

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه کاهش ازدواج یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت در کشور است، گفت: براساس آمارهای ارائه شده در کشور شاهد کاهش تعداد ازدواج‌ها و افزایش سن ازدواج هستیم که از عوامل مهم کاهش جمعیت است و این موضوع نیازمند واکاوی و برنامه‌ریزی جدی است.

سن ازدواج یک دهه افزایش یافته است

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه گفت: اگر به پنج دهه گذشته نگاه کنیم، میانگین سن ازدواج حدود ۱۸ تا ۱۹ سال بوده است، اما امروز این عدد به حدود ۲۸ تا ۳۲ سال رسیده و به این معناست که جوانان تقریباً یک دهه دیرتر ازدواج می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر افزایش سن ازدواج، فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند نیز افزایش یافته است؛ در گذشته زوجین به طور میانگین حدود دو سال پس از ازدواج صاحب فرزند می‌شدند، اما اکنون این فاصله به حدود چهار تا پنج سال رسیده است که طبیعتاً بر جمعیت کشور تأثیرگذار خواهد بود.

خطر سالمندی جمعیت جدی است

امام جمعه گناوه با اشاره به روند افزایش سالمندی در کشور اظهار کرد: ایران در زمره کشورهایی است که با سرعت بالای رشد سالمندی مواجه است و هرچند در شرایط فعلی هنوز در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار نداریم، اما سرعت سالمندی جمعیت بسیار مهم است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: چندلایه بودن سالمندی و سرعت بالای سالمند شدن جمعیت دو موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر جمعیت از مرحله سالمندی وارد سالخوردگی شود، آثار و پیامدهای مختلفی برای کشور به همراه خواهد داشت.

کاهش جمعیت، آینده نیروی کار و مدارس را تهدید می‌کند

وی گفت: اگر این آمارهای کاهشی و هشداردهنده را به دغدغه نخست مردم تبدیل نکنیم و برای جامعه تبیین نشود که کاهش جمعیت، کاهش ازدواج و افزایش طلاق چه پیامدهایی دارد، در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

امام جمعه گناوه ادامه داد: اگر جمعیت کشور در سال‌های آینده با کاهش قابل توجه مواجه شود، نخستین مشکل، کمبود نیروی کار خواهد بود و در ادامه صندوق‌های بازنشستگی نیز با بحران مواجه می‌شوند.

رکنی حسینی افزود: خالی شدن مدارس نیز یکی دیگر از پیامدهای کاهش جمعیت است. کاهش دانش‌آموزان نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه پیدا کند، مدارس ما در آینده با کاهش جدی دانش‌آموز مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: اگر نیروی کار کشور کاهش پیدا کند و مجبور شویم نیروی کار را از خارج وارد کنیم، این مسئله می‌تواند استقلال و منافع ملی را با چالش مواجه کند؛ زیرا نیروی کار خارجی الزاماً همان دغدغه‌ای را برای پیشرفت کشور، صنعت و آینده ایران ندارد که نیروی ایرانی دارد.

سرمایه اصلی ایران، جوانان و دانشمندان هستند

امام جمعه گناوه با تأکید بر اهمیت جمعیت جوان اظهار کرد: اگر امروز کشور ایران بر تارک تاریخ می‌درخشد، بخش مهمی از آن به دلیل وجود جوانان، دانشمندان و نیروی انسانی توانمند است.

وی افزود: امروز آنچه می‌تواند برای ما تولید علم کند، استقلال ما را حفظ کند و کشور را در برابر هجمه‌های دشمن مقاوم کند، علم و نیروی جوان و جمعیت جوان است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی گفت: اگر دانش‌آموزان ما در رقابت‌های جهانی و در رشته‌هایی مختلف موفق می‌شوند، این نتیجه سرمایه جوان کشور است؛ اما اگر مدارس ما در آینده دانش‌آموز نداشته باشند، طبیعتاً در المپیادهای علمی، دانشگاه‌ها و عرصه تولید علم نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به روایت «العلم سلطان» بیان کرد: همان‌طور که در روایت از امیرالمؤمنین(ع) آمده است «علم قدرت است» و امروز قدرت دنیا بر پایه علم و همچنین جمعیت استوار است.

وی گفت: وقتی کشوری سرمابه جوانی نداشته باشد عزت،قدرت،پیشرفت و تولید علم برای آن کشور متوقف می شود و لذا این جوانی جمعیت دغدغه ای است که در کشور وجود دارد.

فرهنگ‌سازی در کنار مشوق‌های اقتصادی ضروری است

امام جمعه گناوه گفت: نمی‌توان نقش اقتصاد را نادیده گرفت؛ تسهیلات ازدواج، مسکن، زمین، خودرو و سایر مشوق‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما مسئله جمعیت فقط اقتصادی نیست.

وی افزود: اگر همه مسئله اقتصادی بود، خانواده‌هایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند نیز باید فرزند بیشتری داشته باشند، در حالی که این‌گونه نیست؛ بنابراین سبک زندگی و فرهنگ جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: همان‌طور که در گذشته با فرهنگ‌سازی و تبلیغات گسترده شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در جامعه نهادینه شد، امروز نیز برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری باید از ظرفیت فرهنگ، رسانه و تبلیغات استفاده شود.

وی ادامه داد: امروز سبک زندگی در جامعه تغییر کرده و باید درباره این تغییرات و تأثیر آن بر ازدواج و فرزندآوری، کار فرهنگی و اقناعی بیشتری انجام شود.

رسانه‌ها و نخبگان در فرهنگ سازی و جوانی جمعیت نقش دارند

امام جمعه گناوه تأکید کرد: همه کسانی که در جامعه اثرگذار هستند، از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها گرفته تا نخبگان، دانشمندان، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توانند در رشد جمعیت نقش‌آفرینی کنند و باید فرهنگ سازی شود.

وی افزود: امروز ناباروری نیز یکی از مشکلات مهم جامعه است و هزینه‌های درمان، رفت‌وآمد و سایر مسائل مربوط به آن باید مورد توجه قرار گیرد و رسانه‌ها و سمن‌ها و هر کس می‌توانند در این حوزه نیز کمک‌کننده باشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: اگر ایران خود را دوست داریم و آینده‌ای عزتمند و قدرتمند برای کشور می‌خواهیم، باید مؤلفه مهم و راهبردی جمعیت را تقویت کنیم.

جوانان، سرمایه حفظ استقلال کشور هستند

وی با اشاره به نقش جوانان در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: اگر به دوران دفاع مقدس نگاه کنیم، بسیاری از شهدای ما در سنین ۱۸ تا ۲۳ سالگی بودند و همین جوانان با کمترین امکانات نظامی هشت سال در برابر دشمن مقاومت کردند.

امام جمعه گناوه افزود: امروز نیز همین جوانان و دانشمندان هستند که کشور را در عرصه‌های مختلف علمی و دفاعی پیش می‌برند. اگر نسل جوان کشور کاهش پیدا کند و جامعه به سمت سالخوردگی برود، توان کشور نیز در حوزه‌های مختلف کاهش خواهد یافت و دشمنان به کشور ما طمع می کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: هیچ کشور بیگانه‌ای برای پیشرفت ایران، صنعت ایران و توان دفاعی ایران دغدغه ندارد؛ این جوان و نخبه ایرانی است که با وجود فراهم بودن زمینه مهاجرت، می‌تواند برای کشور خود بماند و خدمت کند.

وی گفت: همه باید در این زمینه فرهنگ سازی و به رشد جمعیت جوان کمک کنند .

یاد شهدای غزه و تأکید بر مقاومت ملت فلسطین

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفتم اکتبر و تحولات غزه گفت: امروز باید یادی از دلاورمردان و مردم مظلوم غزه و شهدای مقاومت داشته باشیم که برای عزت و استقلال سرزمین خود ایستادگی کردند.

وی با اشاره به شهدای مقاومت از جمله اسماعیل هنیه و یحیی سنوار افزود: مردم غزه با وجود تحمل سختی‌ها و از دست دادن شمار زیادی از عزیزان خود، همچنان برای سرزمین، هویت و اعتقادات خود ایستادگی کرده‌اند.

وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس ضروری است

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام داخلی اظهار کرد: امروز در یک مقطع حساس تاریخی قرار داریم و وحدت، انسجام، همدلی و پایداری برای کشور ضروری است.

وی افزود: ممکن است در دستگاه‌های مختلف ضعف، اشکال وجود داشته باشد و نقد نیز مطرح باشد، اما نباید با تخریب یکدیگر و تضعیف مسئولان و مدیران که در شرایط سخت کشور را مدیریت می کنند، زمینه امیدواری دشمن را فراهم کنیم.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، باید مراقب باشیم در زمین دشمن بازی نکنیم و روایت‌های دشمن را بدون بررسی و تأمل بازنشر ندهیم.

در این نشست اعضای قرارگاه به بیان نظرات و دیدگاه های خود پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.