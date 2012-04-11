استقبال وزارت علوم از جایابی متقاضیان ادامه تحصیل در داخل
دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر، جایابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشور را یکی از برنامه های وزارت علوم نام برد و اظهار داشت: بر این اساس تاکنون درخواستهایی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج در زمینه ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های کشور ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان ایرانی خارج از کشور که جهت ادامه تحصیل متقاضی انتقال به داخل کشور در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند، می توانند با ارائه درخواست خود بر اساس ضوابطی تحصیلات خود را در یکی از دانشگاه های کشور ادامه دهند.
متقاضیان می توانند درخواست خود را بدون مراجعه و از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی و یا مستقیما به موسسه مورد نظر ارائه دهند.
علاوه بر این بر اساس مفاد تبصره 8 ماده 8 آیین نامه انتقال دانشجویان از خارج به داخل، تمام موسسات اعم از دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی میتوانند نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام کنند و در صورت موافقت هر یک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت نام دانشجو نیست.
حداقل شرایط لازم برای انتقال به مقطع کاردانی و کارشناسی گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 یا معادل آن در مقطع فعلی، دارا بودن پیش دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ایران، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای مقطع کارشناسی ارشد نیز گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 14 از 20 یا معادل آن، دارا بودن مدرک کارشناسی مورد تایید و معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم الزامی است.
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