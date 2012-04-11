استقبال وزارت علوم از جایابی متقاضیان ادامه تحصیل در داخل

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر، جایابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشور را یکی از برنامه های وزارت علوم نام برد و اظهار داشت: بر این اساس تاکنون درخواستهایی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج در زمینه ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های کشور ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان دراین درخواستها تقاضای ادامه تحصیل در داخل کشور را داشتند، خاطر نشان کرد: وزارت علوم از این امر استقبال می کند و با ایجاد شورای انتقال این درخواستها را مورد بررسی قرار می دهد و نسبت به جایابی دانشجویان اقدام می شود.



بیشترین تقاضاها از مالزی



رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به روند انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به کشور، یادآور شد: درخواستهای دانشجویان بر اساس ضوابط وزارت علوم بررسی می شود و با توجه به وضعیت تحصیلی فرد اقدام به تعیین دانشگاه محل تحصیل در داخل کشور خواهد شد.



وی در خصوص اینکه بیشترین تقاضاها و جایابی ها از کدام کشورها بوده است، گفت: با توجه به شرایط فعلی بیشترین جایابی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در مالزی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان ایرانی خارج از کشور که جهت ادامه تحصیل متقاضی انتقال به داخل کشور در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند، می توانند با ارائه درخواست خود بر اساس ضوابطی تحصیلات خود را در یکی از دانشگاه های کشور ادامه دهند.



متقاضیان می توانند درخواست خود را بدون مراجعه و از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی و یا مستقیما به موسسه مورد نظر ارائه دهند.

شورای انتقال پس از بررسی سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی دانشجو، نسبت به تعیین موسسه در داخل برای انتقال دانشجو اقدام می کند. چنانچه موسسات پیشنهادی دانشجو متناسب با سوابق تحصیلی قبلی و فعلی وی باشد از بین موسسه های پیشنهادی دانشجو و در غیر این صورت با نظر اعضای شورای انتقال نسبت به تعیین موسسه اقدام خواهد شد.



علاوه بر این بر اساس مفاد تبصره 8 ماده 8 آیین نامه انتقال دانشجویان از خارج به داخل، تمام موسسات اعم از دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی می‌توانند نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام کنند و در صورت موافقت هر یک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت نام دانشجو نیست.



حداقل شرایط لازم برای انتقال به مقطع کاردانی و کارشناسی گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 یا معادل آن در مقطع فعلی، دارا بودن پیش دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ایران، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای مقطع کارشناسی ارشد نیز گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 14 از 20 یا معادل آن، دارا بودن مدرک کارشناسی مورد تایید و معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم الزامی است.



اشتغال به تحصیل و حضور حداقل دو نیمسال تحصیلی در خارج از کشور، دارا بودن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تایید، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم و دارا بودن گزارش پیشرفت تحصیلی و یا کارنامه تحصیلی که به تایید سفارت ایران در کشور محل تحصیل رسیده باشد از جملخ شرایط پذیرش دانشجویان دوره دکتری است.



به گفته معاون دانشجویان داخل وزارت علوم 121 دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای انگلیس و مالزی در 3 دانشگاه دانشگاه پیام نور، امام خمینی (ره) قزوین و علوم اقتصادی جایابی شدند.