۴۰ دانشگاه در جریان جنگ آسیب دیدند؛ آغاز تحصیل ۱۴ هزار دانشجو دکتری

ابوالفضل واحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان، استادان، معلمان و دانش‌آموزان، اظهار کرد: مهرماه برای همه ما بهار دانش و دانایی است و سیاست اصولی وزارت علوم این بود که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز شود.

وی افزود: خوشبختانه در اغلب دانشگاه‌ها و قریب به اتفاق مراکز آموزش عالی، سال تحصیلی از ۲۸ شهریور یا چهارم مهرماه به صورت حضوری آغاز شده یا آغاز می‌شود. تنها در موارد استثنایی و در مناطقی که به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و شرایط خاص، امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری وجود نداشته است، برنامه‌ها با شرایط متفاوت دنبال می‌شود که این موارد بسیار محدود و اندک است.

واحدی ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید با کیفیت و اثربخشی بیشتری در دانشگاه‌های کشور دنبال شود و فعالیت‌های آموزشی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با قوت ادامه پیدا کند.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره میزان خسارت‌های واردشده به مراکز آموزش عالی نیز گفت: در جریان جنگ، بیش از ۴۰ دانشگاه مورد آسیب قرار گرفتند و بیش از ۳۰۰ مکان و ساختمان در دانشگاه‌های مختلف دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد: گزارش‌های دقیق درباره میزان خسارت‌های واردشده تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است تا دانشگاه‌ها بتوانند اقدامات لازم برای بازسازی و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده را انجام دهند.

واحدی تأکید کرد: هدف این است که دانشگاه‌ها بتوانند فعالیت‌های علمی، آموزشی، آکادمیک، پژوهشی و تحقیقاتی خود را به شکل مناسب و با قوت بیشتری ادامه دهند.

آغاز تحصیل بیش از ۱۴ هزار دانشجوی دکتری

وی درباره وضعیت پذیرش و ورود دانشجویان جدید به دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید نیز توضیح داد: در مقطع دکتری، حدود ۱۴ هزار نفر در مردادماه معرفی شدند، ثبت‌نام کردند و تحصیل خود را آغاز کرده‌اند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۱۳۶ هزار نفر از هفته دوم مهرماه به بعد معرفی می‌شوند و تحصیل خود را آغاز خواهند کرد. همچنین در مقطع کارشناسی در هفته سوم آبان‌ماه بیش از ۴۵۰ هزار دانشجو و در مقطع کاردانی نیز حدود ۱۵۰ هزار دانشجو به جمع دانشجویان کشور اضافه خواهند شد.

واحدی گفت: بر همین اساس، دانشگاه‌ها برنامه‌ای منعطف برای برگزاری کلاس‌ها در نظر گرفته‌اند؛ به این صورت که کلاس‌های دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند، طبق برنامه آغاز می‌شود و برای دانشجویانی که در مهرماه یا نیمه آبان‌ماه به دانشگاه‌ها اضافه می‌شوند نیز کلاس‌ها متناسب با زمان ورود آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.

وی همچنین از فراهم شدن امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اخیر، وزارت علوم تمهیداتی را اندیشیده است تا دانشجویانی که در خارج از کشور حضور دارند و علاقه‌مند به بازگشت و ادامه تحصیل هستند، بتوانند درخواست خود را ارائه دهند و در یکی از دانشگاه‌های کشور جایابی شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تعدادی از دانشجویان در این زمینه درخواست داده‌اند و جایابی شده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.