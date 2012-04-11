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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۳۷

محمدزاده:

69 عملیات امدادی در آتش نشانی آمل انجام شد

69 عملیات امدادی در آتش نشانی آمل انجام شد

آمل - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل از انجام 69 مورد عملیات امدادی آتش نشانی شهرستان در سال گذشته خبر داد.

شیرزاد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 69 مورد عملیات  امدادی توسط ماموران سازمان آتش نشانان و خدمات ایمنی شهرداری آمل انجام شده است.

وی افزود: در مجموع در این مدت تعداد 24 نفر در حوادث امدادی و آتش سوزی رخ داده در آمل که ماموران آتش نشانی درآن حضور پیدا کرده بودند، فوت و 38 نفر از شهروندان مصدوم شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با بیان اینکه بیشترین این عملیاتها در تیرماه پارسال با تعداد 43 مورد و کمترین آن به تعداد 17مورد در مهرماه پارسال بوده است، اضافه کرد: آتش نشانان آملی در سال گذشته در مجموع در 201 مورد عملیات درون شهری و 105 مورد عملیات  برون شهری درحوزه روستایی شرکت کردند.

محمد زاده ادامه داد: آتش سوزی و حوادث های امدادی در واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، تصادفات وسایل نقلیه در صدر بیشترین حوادث پبت شده در اتاق فرمان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل بوده است.

وی افزود: حوادث رخ داده سال گذشته در آمل درمجموع  بیش از 11 میلیارد ریال خسارت مادی به شهروندان آملی برجای گذاشت.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه میزان آتش سوزی و عملیات امدادی سال 90 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 108 فقره کاهش داشته است، ابراز امیدواری کرد: بهترین شیوه برای ارتقا سطح ایمنی در جامعه آموزش و فرهنگ سازی بوده وشهروندان باید دراین خصوص توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.

شهرستان آمل با بیش از 400 هزار نفرجمعیت دارای پنج ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی است.

کد مطلب 1574836

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