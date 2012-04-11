69 عملیات امدادی در آتش نشانی آمل انجام شد

شیرزاد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 69 مورد عملیات امدادی توسط ماموران سازمان آتش نشانان و خدمات ایمنی شهرداری آمل انجام شده است.



وی افزود: در مجموع در این مدت تعداد 24 نفر در حوادث امدادی و آتش سوزی رخ داده در آمل که ماموران آتش نشانی درآن حضور پیدا کرده بودند، فوت و 38 نفر از شهروندان مصدوم شدند.



سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با بیان اینکه بیشترین این عملیاتها در تیرماه پارسال با تعداد 43 مورد و کمترین آن به تعداد 17مورد در مهرماه پارسال بوده است، اضافه کرد: آتش نشانان آملی در سال گذشته در مجموع در 201 مورد عملیات درون شهری و 105 مورد عملیات برون شهری درحوزه روستایی شرکت کردند.



محمد زاده ادامه داد: آتش سوزی و حوادث های امدادی در واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، تصادفات وسایل نقلیه در صدر بیشترین حوادث پبت شده در اتاق فرمان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل بوده است.



وی افزود: حوادث رخ داده سال گذشته در آمل درمجموع بیش از 11 میلیارد ریال خسارت مادی به شهروندان آملی برجای گذاشت.



سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه میزان آتش سوزی و عملیات امدادی سال 90 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 108 فقره کاهش داشته است، ابراز امیدواری کرد: بهترین شیوه برای ارتقا سطح ایمنی در جامعه آموزش و فرهنگ سازی بوده وشهروندان باید دراین خصوص توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.



شهرستان آمل با بیش از 400 هزار نفرجمعیت دارای پنج ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی است.