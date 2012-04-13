کاروان راهیان نور ادارات ورامین به مناطق جنگی اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعزام این کاروان ظهر جمعه با بدرقه آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین برگزار شد.

این برنامه در قالب طرحهای بصیرت افزایی و برای چهارمین مرحله برای مسئولان شهرستان اجرا می شود.

دوره های قبلی اردوهای بصیرتی مسئولان شهرستان ورامین در شهرهای قم، مشهد و مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در غرب کشور برگزار شده بود.

در چهارمین دوره این اردو، مسئولان ادارات از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید کرده و در برنامه های متنوع فرهنگی پیش بینی شده شرکت خواهند کرد.

با توجه به آغاز سال 1391، حضور مسئولان در مناطق عملیاتی می تواند زمینه افزایش روحیه ایثار و خدمتگزاری را فراهم و شرایط را برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستیابی عملی به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم کند.

اردوی مذکور تا 27 فروردین با حضور رؤسای ادارات و نهادها و کارکنان فرمانداری شهرستان ورامین برگزار می شود و در مدت برگزاری اردو برنامه های فرهنگی و آموزشی متنوعی تدارک شده است.

