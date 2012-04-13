ساخت تندیس استاد شاهی اردبیلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود موذن زاده که ساخت این تندیس را برعهده دارد ظهر جمعه در جریان آغاز ساخت این تندیس گفت: این تندیس با هدف ارزش گذاشتن به هنرمندان و شاعران برجسته کشور و برگزاری کنگره نکوداشت این شاعر شهیر آماده می شود.

وی با بیان اینکه این تندیس به صورت نیم تنه از چهره استاد شاهی ساخته می شود، عنوان کرد: ساخت این تندیس اوایل خرداد ماه سالجاری به پایان می رسد.

به گفته موذن زاده با رونمایی آن همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت استاد شاهی در یکی از میادین اصلی سطح شهر اردبیل نصب خواهد شد.

گفتنی است، تندیس استاد شاهی هفتمین اثری است که توسط موذن زاده در استان ساخته می شود و پیش از این تندیس تمام قد موذن زاده اردبیلی، تاج الشعرا یحیوی، تیمسار ظهیرنژاد، و حسن علیپور خیر مدرسه ساز استان و تندیس میدان جانبازان ساخته این هنرمند در سطح شهر اردبیل نصب شده است.

عسگر شاهی زاده متخلص به "شاهی" در سال 1325 در اردبیل متولد شد و از شاعران برجسته در حوزه ادبیات عرفانی و شعر عاشورایی است.

وی تاکنون غزلیات و قصیده ها و مرثیه های مختلفی را به زبان های فارسی و ترکی در حوزه عرفانی، اخلاقی و عاشورایی سروده است.

از این استاد به عنوان مدرس مدارس و دانشگاههای اردبیل کتابهای متعددی به نثر و نظم به چاپ رسیده است.