۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

هفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال/

ذوب آهن در خانه نفت آبادان متوقف شد/ پانزدهمین تساوی سپیدپوشان اصفهان

دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز جمعه با برگزاری دیدار صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان آغاز شد. این بازی که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

صنعت نفت آبادان در این بازی خانگی ابتدا با گلزنی سیامک کوهنورد در دقیقه 53 از میهمان خود پیش افتاد اما 9 دقیقه بعد محمدعلی احمدی با ضربه سر کار را به تساوی کشاند و تیمش را از تحمل یک شکست دیگر نجات داد.

ذوب آهن با کسب پانزدهمین تساوی در یازدهمین دوره لیگ برتر 42 امتیازی شد و همچنان در رده ششم جدول باقی ماند و نفت آبادان نیز با 39 امتیاز نتوانست جایگاه خود را از رده هشتم جدول ارتقا بخشد.

