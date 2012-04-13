ذوب آهن در خانه نفت آبادان متوقف شد/ پانزدهمین تساوی سپیدپوشان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز جمعه با برگزاری دیدار صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان آغاز شد. این بازی که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

صنعت نفت آبادان در این بازی خانگی ابتدا با گلزنی سیامک کوهنورد در دقیقه 53 از میهمان خود پیش افتاد اما 9 دقیقه بعد محمدعلی احمدی با ضربه سر کار را به تساوی کشاند و تیمش را از تحمل یک شکست دیگر نجات داد.

ذوب آهن با کسب پانزدهمین تساوی در یازدهمین دوره لیگ برتر 42 امتیازی شد و همچنان در رده ششم جدول باقی ماند و نفت آبادان نیز با 39 امتیاز نتوانست جایگاه خود را از رده هشتم جدول ارتقا بخشد.