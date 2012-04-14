به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه چشم انداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404 روز شنبه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این همایش که با حضور استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی و پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه، استادان و نخبگان پژوهشکده آینده پژوهی روسیه و ایران در سالن اجتماعات دانشگاه امام برگزار شد شرکت کنندگان در خصوص محورهای توسعه روابط دو جانبه در زمینه های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی تبادل نظر کردند.



درمراسم افتتاحیه این همایش ارسلان قربانی، دیپلماسی آکادمیک را از مهمترین روش های نوین برای برقراری ارتباط با کشورهای جهان بویژه روسیه دانست و گفت: دراین چارچوب همکاریهای نخبگان علمی و دانشگاهی محور توسعه روابط دو جانبه قرار خواهد گرفت.



قربانی همچنین به برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه روابط با روسیه اشاره کرد و افزود: همکاری سازمانهای علمی، تخصصی ایران و روسیه، گسترش زبان و ادبیات فارسی و روسی در مراجع دانشگاهی و تشکیل کمیته مشترک علمی، آموزشی و فناوری مهمترین محورهای توسعه روابط ایران و روسیه است.