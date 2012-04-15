قیمت مرغ در لرستان کاهش یافت/ محتکران را معرفی کنید، جایزه بگیرید!

حجت الله بیرانوند در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نظارتها و بازرسی هایی که طی هفته های اخیر انجام شد قیمت مرغ در بازار استان روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت مصوب گوشت مرغ در خرم آباد 4400 تومان است، افزود: همچنین قیمت مرغ در بروجرد 4290 تومان، در ازنا 4450 تومان، الیگودرز 4350 تومان، دورود 4550 تومان، الشتر 4200 تومان، پلدختر 4450 تومان، نورآباد 4300 تومان و کوهدشت 4400 تومان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت گوشت مرغ در لرستان از دیگر استانهای همجوار پایین تر است، ابراز امیدواری کرد که روند کاهشی قیمت مرغ در بازار استان استمرار داشته باشد.

وی همچنین از کاهش قیمت گوشت قرمز در استان خبر داد و گفت: هم اکنون گوشت گوسفند بین 13 و 500 تا 15 هزار تومان و گوشت گاو بین 13 تا 14 هزار تومان عرضه می شود.

بیرانوند تصریح کرد: هر واحد صنفی که بیش از قیمتهای اعلام شده نسبت به عرضه گوشت قرمز اقدام کند با وی برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان همچنین قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرکز استان را 2300 تا 2600 تومان ذکر کرد و از تشدید نظارتها بر بازار استان خبر داد.

وی همچنین با تاکید بر برخورد با محتکران کالا در استان، یادآور شد: در این راستا بر اساس بازرسیهای به عمل آمده یک فروشگاه عمده فروش در خرم آباد که مبادرت به احتکار 32 تن و 550 کیلوگرم روغن نباتی کرده بود شناسایی شد.

بیرانوند افزود: این واحد متخلف با تشکیل پرونده تخلفات به ارزش 813374500 ریال به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: همچنین در بازرسی از یک کارخانه شن و ماسه که اقدام به فروش 9 تن شن و ماسه بالاتر از قیمت مصوبه کرده بود نیز برخورد قانونی صورت گرفت و این واحد متخلف با تشکیل پرونده تخلف به ارزش 63 میلیون ریال برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

بیرانوند با تاکید بر برخورد با محتکران کالا در استان، از مردم استان لرستان خواست در صورت مشاهده هر گونه انبار کالاهای احتکار شده ضمن تماس با شماره 124، جوایزی نیز به رسم یادبود دریافت کنند.