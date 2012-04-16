"سلمان" گم شده انسان حقیقت جو در روزگار ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله خاکرند اظهار داشت: ویژگیهای شخصیتی سلمان همچون رفتار، افکار وگفتار، او را به عنوان الگوی بشریت مطرح می کند زیرا سلمان از افراد حقیقت جو و حقیقت یاب اسلام است. زمانی که در مدینه به عنوان برده مشغول به خدمت بود پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه هجرت کردند و با هجرت پیامبر، سلمان گم شده حقیقی خود را یافت.

وی ادامه داد: با دعوت پیامبر(ص)، سلمان توانست خیلی زود با اندیشه های معنوی و عرفانی که در کلام ایشان بود ارتباط نزدیکی برقرار کند.

این استاد تاریخ، هوشمندی خاص سلمان را نماینده و نمادی از هوشمندی ایرانیان دانست و اضافه کرد: حقیقت طلبی سلمان سبب شد تا با معارف پیامبر(ص) و عمق مسائل اسلام ارتباط نزدیکی برقرار کند و بعد از اهل بیت(ع) نزدیکترین شخصیت به پیامبر(ص) محسوب شود.

خاکرند عنوان کرد: در واقع شخصیت سلمان به عنوان مظهر و نمادی، گرایش ایرانیان به حقیقت اسلام را مطرح می کند و این سند برجسته ای در راستای ارتباط ایرانیان با حقیقت است.

وی تصریح کرد: امروزه یکی از مسائل مطرح در جهان اسلام، مربوط به اسلام ایرانیان است و پرداختن به الگوی سلمان و مطرح کردن شخصیت وی می تواند سندیتی باشد برای ایرانیان که اسلام آنها خالص ترین و عمیق ترین اسلام است.

خاکرند بزرگداشت شخصیت سلمان فارسی را از ضرورتها دانست و ادامه داد: تجلیل از افرادی که از عمق شخصیتی، اندیشه ای و عرفانی برخوردارند باید فراتر از یک همایش معمولی تبلیغاتی برگزار شود به گونه ای که سالها دستاوردهای این همایش، مقالات، کتاب ها و ... بتواند به عنوان منبع و مرجعی برای فعالیت های فرهنگی و تربیتی در جامعه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: برگزاری مراسمی در خور سلمان فارسی و دعوت از شخصیت های علمی و عرفانی و تحلیل ابعاد وجودی مختلف سلمان اقدام بسیار شایسته ای است.

استادیار دانشگاه شیراز چاپ کتاب، جزوات، ساخت انیمیشن و حمایت از پایان نامه های دانشگاهی در خصوص شخصیت سلمان را از راه های مطرح کردن شخصیت وی و آشنایی مردم با این بزرگوار دانست.