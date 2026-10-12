عنصر پشتیبان حملات تروریستی راسک و چابهار به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه سیستان و بلوچستان، عمر درستاران فرزند عبدالقادر، از عناصر پشتیبان گروهک تروریستی جیش‌الظلم بود که بر اساس محتویات پرونده، در پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی این گروهک و فراهم‌کردن مقدمات اقدامات مسلحانه نقش داشت.

براساس مستندات پرونده، تهیه محل اسکان اعضای گروهک، تسهیل ورود عناصر مسلح به کشور، جابه‌جایی نیروهای عملیاتی، شناسایی مقرهای نظامی و تأمین سلاح و مهمات از جمله اقداماتی بود که به این فرد نسبت داده شده است.

مطابق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اقدامات منتسب به درستاران در پشتیبانی از حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه این شهرستان، حمله به پایگاه پارود و حملات فروردین ۱۴۰۳ به مقرهای نظامی در چابهار مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس مفاد پرونده، وی در یکی از مأموریت‌ها مسئولیت اسکان هفت عضو مسلح گروهک در یک خانه امن را برعهده داشته و سلاح و مواد منفجره در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گرفته بود. در حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک، ۱۱ نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند.

همچنین طبق گزارش منتشرشده، درستاران در پشتیبانی از حملات هم‌زمان به مراکز نظامی و انتظامی در چابهار و راسک نقش داشته است؛ حملاتی که به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و شهروندان، از جمله کودکان، منجر شد.

رسیدگی قضایی و اجرای حکم

پرونده عمر درستاران پس از رسیدگی در مراجع قضایی، با اتهاماتی از جمله بغی، عضویت در گروه باغی موسوم به جیش‌الظلم و معاونت در بغی از طریق تسهیل اقدامات مسلحانه این گروهک، تأمین سلاح، انتقال نیروها و فراهم‌کردن امکانات عملیات تروریستی به صدور حکم اعدام منتهی شد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم صادرشده پس از تأیید و ابرام در دیوان عالی کشور، صبح روز ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اجرا شد.

اجرای این حکم در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده یکی از عناصر پشتیبان حملات مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان صورت گرفت؛ حملاتی که قربانیان آن، نیروهای حافظ امنیت و شهروندان عادی بودند.