به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقیقی رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی بیمارستان رازی رشت صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به روند توسعه تجهیزات درمانی این مرکز اظهار کرد: راه‌اندازی یک مرکز رادیوتراپی پیشرفته، فرآیندی تخصصی و چندمرحله‌ای است که علاوه بر تأمین و نصب دستگاه، به ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، انجام آزمایش‌های فنی، کالیبراسیون و اخذ مجوزهای قانونی نیاز دارد.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش و پیگیری مجموعه مدیریتی بیمارستان، متخصصان و مهندسان مربوطه، مراحل ساخت فضای اختصاصی دستگاه و نصب فیزیکی آن انجام شده و اکنون در مرحله تکمیل زیرساخت‌ها و طی مراحل تخصصی پیش از بهره‌برداری قرار داریم.

نصب دستگاه الکتای؛ گام مهم در توسعه خدمات درمان سرطان

رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی بیمارستان رازی رشت با اشاره به ویژگی‌های دستگاه جدید بیان کرد: دستگاه رادیوتراپی الکتای از تجهیزات پیشرفته حوزه پرتودرمانی است که پس از تکمیل مراحل راه‌اندازی و دریافت مجوزهای لازم، می‌تواند ظرفیت ارائه خدمات تخصصی درمان سرطان را در این مرکز افزایش دهد.

حقیقی با بیان اینکه راه‌اندازی چنین دستگاهی مستلزم فراهم‌کردن شرایط فنی و ایمنی ویژه‌ای است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مراحل اجرای این طرح، احداث فضای اختصاصی یا بانکر با استانداردهای حفاظتی لازم بوده است. در طراحی و ساخت این فضا، الزامات مربوط به حفاظت در برابر پرتوهای یون‌ساز و ایمنی بیماران، کارکنان و افراد حاضر در محیط اطراف مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد چنین زیرساختی در کنار تأمین و نصب دستگاه، به هماهنگی‌های فنی و اجرایی گسترده‌ای نیاز دارد و خوشبختانه بخش مهمی از این مسیر با تلاش مجموعه بیمارستان و عوامل اجرایی طی شده است.

پیشرفت ۸۵ درصدی فضای اختصاصی دستگاه

رئیس بیمارستان رازی رشت با اشاره به آخرین وضعیت آماده‌سازی فضای مربوط به تجهیزات جدید گفت: پیشرفت فیزیکی فضای اختصاص‌یافته به دستگاه‌های جدید، از جمله بخش‌های مرتبط با طرح‌های تصویربرداری و درمانی، متفاوت است و فضای مورد اشاره برای استقرار دستگاه حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حقیقی افزود: در این بخش، تکمیل برخی زیرساخت‌ها و جزئیات اجرایی از جمله کف‌پوش، دیوارپوش، تأسیسات برق و آب، سیستم تهویه و هواساز و نصب درهای حفاظتی باقی مانده است که با هماهنگی شرکت‌های مجری و عوامل فنی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین شرایط محیطی استاندارد برای عملکرد تجهیزات پیشرفته اظهار کرد: کنترل شرایط محیطی، از جمله دما و رطوبت، و همچنین تکمیل زیرساخت‌های تأسیساتی از الزامات بهره‌برداری ایمن و مطلوب از این تجهیزات است.

کالیبراسیون و تأییدیه‌های ایمنی؛ مراحل پایانی راه‌اندازی

حقیقی با تشریح مراحل باقی‌مانده برای آغاز فعالیت دستگاه گفت: پس از نصب فیزیکی، باید فرآیند راه‌اندازی تخصصی، کالیبراسیون و انجام آزمون‌های فنی با دقت کامل انجام شود. همچنین هماهنگی‌های لازم میان دستگاه رادیوتراپی و تجهیزات تصویربرداری مورد استفاده در فرآیند درمان، از جمله دستگاه سی‌تی‌اسکن، باید صورت گیرد.

وی افزود: دریافت تأییدیه‌های سازمان انرژی اتمی از مهم‌ترین مراحل پیش از بهره‌برداری است. کارشناسان مربوطه باید وضعیت حفاظتی فضا و میزان نشت احتمالی پرتو به محیط اطراف را بررسی و ایمنی مجموعه را تأیید کنند. همچنین نتایج آزمون‌های تخصصی و کالیبراسیون دستگاه باید مطابق ضوابط مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی بیمارستان رازی رشت خاطرنشان کرد: بخشی از مکاتبات و هماهنگی‌های اداری و فنی این فرآیند در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل، دریافت تأییدیه‌های لازم و صدور مجوز نهایی، امکان پذیرش بیماران فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برآورد زمانی اجرای مراحل باقی‌مانده گفت: با توجه به اقدامات مورد نیاز، امیدواریم در صورت پیشرفت امور مطابق برنامه و انجام به‌موقع مراحل قانونی و فنی، این مجموعه طی حدود سه تا چهار ماه آینده برای ارائه خدمات آماده شود؛ البته زمان دقیق آغاز پذیرش بیماران به تکمیل فرآیندهای تخصصی و صدور مجوزهای نهایی بستگی دارد.

بیمارستان رازی؛ مرکز مرجع ارائه خدمات رادیوتراپی در منطقه

حقیقی با اشاره به سابقه فعالیت بخش رادیوتراپی بیمارستان رازی رشت اظهار کرد: این بخش از حدود سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال‌های گذشته با استفاده از تجهیزات مختلف، خدمات پرتودرمانی را به بیماران مبتلا به سرطان ارائه داده است.

وی افزود: بخشی از تجهیزات موجود در این مرکز حدود ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت دارند و با توجه به ضرورت نوسازی و ارتقای فناوری‌های درمانی، تأمین تجهیزات جدید می‌تواند نقش مهمی در بهبود ظرفیت ارائه خدمات داشته باشد.

رئیس بیمارستان رازی رشت با بیان اینکه مراجعه‌کنندگان این مرکز تنها از استان گیلان نیستند، تصریح کرد: بیمارانی از مناطق غربی استان مازندران، از جمله نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر نیز برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه می‌کنند. به همین دلیل، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه تجهیزات تخصصی می‌تواند در پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای درمانی بیماران این مناطق مؤثر باشد.

توسعه خدمات پیشرفته برای بیماران مبتلا به سرطان

حقیقی در پایان با قدردانی از تلاش متخصصان، مهندسان، عوامل اجرایی و مجموعه‌هایی که در اجرای این طرح همکاری داشته‌اند، گفت: راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته پزشکی، به‌ویژه در حوزه رادیوتراپی، به هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف و پیگیری دقیق مراحل فنی و اداری نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل اقدامات باقی‌مانده و دریافت مجوزهای لازم، دستگاه جدید رادیوتراپی بیمارستان رازی رشت در آینده نزدیک به چرخه خدمت‌رسانی وارد شود و زمینه توسعه خدمات تخصصی درمان سرطان برای مردم استان گیلان و مناطق همجوار فراهم شود.