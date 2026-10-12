به گزارش خبرنگار مهر، بهرام تقیان پیش ازظهر دوشنبه در جلسه محله‌محوری بهشهر با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های قرارگاه شهرستان، اعلام کرد که این طرح با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و حل مسائل اجتماعی محلات در حال اجرا است.

وی افزود: سایر محلات شهرستان نیز قرار است با الگوبرداری از تجربیات کسب شده در این ۸ محله، به‌تدریج وارد چرخه اجرایی طرح شوند.

تقیان با اشاره به برگزاری ۹ جلسه تخصصی به ریاست فرماندار، افزود که دستورالعمل‌های قرارگاه با توجه به شرایط بومی بهشهر بازنگری و بومی‌سازی شده است.

وی همچنین گفت: وظایف تمامی مجموعه‌های لشکری و کشوری متناسب با مأموریت‌هایشان توسط فرماندار ابلاغ شده و دبیران کمیته‌ها نیز برای پیگیری منسجم امور تعیین شده‌اند.

معاون اجتماعی سپاه بهشهر در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات به اقدامات عملی، از برگزاری جلسات تخصصی در حوزه‌های ورزش، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، هلال‌احمر و بهزیستی خبر داد و گفت: این جلسات در پیشبرد امور و برنامه ها بسیار موثر است.