۲۵۰۰ متر از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ باقری با اعلام این خبر گفت: این عملیات هم‌زمان با سراسر کشور و با هماهنگی کامل یگان حفاظت استان و شهرستان‌های تابعه اجرایی شد. وی افزود: در جریان این طرح، ۲۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که برای تمامی آن‌ها اخطاریه صادر گردیده و پرونده جهت طی مراحل قانونی در جریان است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان تأکید کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، ۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و همچنین ۳ فقره حکم قطعی قضایی به اجرا درآمد که در نتیجه آن، ۲۵۰۰ مترمربع از اراضی زراعی استان به حالت اولیه بازگشت و آزادسازی شد.

سرهنگ باقری در پایان با تأکید بر نقش کلیدی مردم در حفظ سرمایه‌های ملی، از شهروندان درخواست کرد هرگونه مشاهده تخلف در تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند. همچنین همیاران افتخاری می‌توانند گزارش‌های خود را به «گروه همیاران زمین» در پیام‌رسان بله به نشانی http://ble.ir/join/FGHs27X7b9 ارسال نمایند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی شود.