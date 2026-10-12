کشف دام قاچاق در میامی؛ متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح دوشنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی در میامی، اظهار کرد: محورهای مواصلاتی شهرستان برای پیشگیری از هر گونه قاچاق کالا و مواد مخدر رصد و پایش می شود.

وی با تاکید به اینکه در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران کلانتری ۱۱ به یک خودرو حامل احشام مشکوک شدند، ادامه داد: خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن به عمل آمد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه این خودرو حاوی ۱۸ رأس دام بوده است، اضافه کرد: با بررسی مدرک راننده مشخص شد که وانت فاقد محور حمل و دامپزشکی بوده است.

موسوی با بیان اینکه احشام به اداره دامپزشکی شهرستان فرستاده شدند، توضیح داد: ارزش این دام سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی اضافه کرد: خودرو به پارکینگ منتقل و راننده نیز برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.