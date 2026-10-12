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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

کشف دام قاچاق در میامی؛ متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

کشف دام قاچاق در میامی؛ متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف دام قاچاق هنگام گشت زنی خبر داد و گفت: متخلف دستگیر و به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح دوشنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی در میامی، اظهار کرد: محورهای مواصلاتی شهرستان برای پیشگیری از هر گونه قاچاق کالا و مواد مخدر رصد و پایش می شود.

وی با تاکید به اینکه در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران کلانتری ۱۱ به یک خودرو حامل احشام مشکوک شدند، ادامه داد: خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن به عمل آمد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه این خودرو حاوی ۱۸ رأس دام بوده است، اضافه کرد: با بررسی مدرک راننده مشخص شد که وانت فاقد محور حمل و دامپزشکی بوده است.

موسوی با بیان اینکه احشام به اداره دامپزشکی شهرستان فرستاده شدند، توضیح داد: ارزش این دام سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی اضافه کرد: خودرو به پارکینگ منتقل و راننده نیز برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6975443

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