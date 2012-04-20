به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که یکی از نیازهای فوری و مبرم انسان معاصر آگاهی استدلال پذیر و بهره وری آگاهانه از آموزه های اخلاقی اسلام است. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر آن شد تا در پاسخ به این نیاز، درس های اخلاق حضرت آیت الله تهرانی( دام ظله الشریف) را با قالبی روزآمد در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

گفتنی است که حضرت آیـت الله العظمی تهرانی از استوانه های معروف علم و فضیلت عصر ما به شمار است و سالیان متمادی است که شیفتگان علوم اهل بیت از فیض سخنان ایشان در باب اخلاق و عرفان و سایر دانش ها بهره می برند. حوزه درس فقه و اصول جناب ایشان در شمار و بلکه در صدر حوزه های علمی تهران است.

التزام باورمند به آموزه های اخلاقی اسلام منوط به شناخت اهداف، مبانی و آموزه های اخلاقی اسلام است که از آن به نظام اخلاقی اسلام تعبیر می شود.

دستیابی به نتیجه اخلاق ورزی که از منظر یک دین آسمانی چیزی جز کمال و سعادت انسان نیست، به چند چیز بستگی دارد: 1.آشنایی با آموزه های اخلاقی و شیوه ها و روش های کاربست آنها، 2.آگاهی از ترتیب قواعد و اصول اخلاقی از حیث اهمیت و تأثیر و تأثر و 3.دانستن راهکارها و توانایی حفظ آورده های تهذیبی

مجموعه این آگاهی و آشنایی افزون بر نتایج پیش گفته، منطق متین و استدلال محور مکتب اسلام را آشکار می کند و از این رهگذر نیز فطرت های پاک بشری را به این دین آسمانی و آموزه های الاهی آن فرا می خواند.

کتاب حاضر در بخش اول، رسیدگی به این مباحث را بر عهده دارد و در بخش دوم به بحث از نیروی خِرَد به عنوان اساسی ترین نیروی نفسانی و فضائل و رذائل مستند به آن پرداخته، راهکارهای درمان رذائل و کسب فضائل این نیروی ارزشمند را بیان می کند.

