نیلوفر کوچولو نخستین قربانی کودک آزاری سال 91/ خودکشی دانش آمور 11 ساله به خاطر درس نخواندن

به گزارش خبرنگار مهر، سوم فروردین امسال ماموران پلیس از مرگ مشکوک کودک دو ساله ای در یکی از بیمارستان های مشهد باخبر شدند. در ادامه تیمی از ماموران در بیمارستان حاضر شده و در جریان بررسی ها دریافتند آثار سوختگی و درگیری بر روی بدن این کودک وجود دارد.

در ادامه از مادر این دختر بچه تحقیق شد که او ادعا کرد دخترش به نام نیلوفر در جریان یک تصادف به شدت زخمی شده است.

با اطلاع ماجرا به بازپرس ویژه قتل او دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد. زن جوان در ادامه بازجوئی ها در اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و گفت : با پسر 20 ساله ای به نام پویا در ارتباط بودم که او دخترم را به قتل رساند.

با این اعترافات دستور بازداشت پویا صادر شد و کارآگاهان پس از تجسس های گسترده او را در مخفیگاهش شناسائی و دستگیر کردند.

پویا با شلنگ دخترم را کشت

متهمان سپس برای تحقیقات به شعبه 809 مجتمع شهید قدوسی مشهد منتقل شده و تحت بازجوئی قرار گرفتند.نرگس در بازجویی ها گفت: به خاطر اعتیادم و ازدواج مجدد همسرم از بیرجند به مشهد آمدم و با پویا که از قاچاقچیان مواد مخدر بود آشنا شدم. روز حادثه وقتی نیلوفر شروع به گریه کرد او چند ضربه به سرش زد و مرا نیز در داخل اتاقی زندانی کرد. با رفتن او توانستم ازاتاق خارج شوم و دخترم را به بیمارستان بیاورم.

قاضی شاکر رئیس شعبه 809 مجتمع قضائی قدوسی مشهد پس از اعترافات متهمان هر دو آنها را به اتهام مشارکت در قتل،اعتیاد و رابطه نامشروع روانه زندان کرد.

من فقط کتک زدم

کشف دهها دوربین مدار بسته از مخفیگاه سارق حرفه ای

سارق حرفه ای که با شناسایی وزاغ زنی اقدام به سرقت کارت های بانکی و اسناد افراد می کرد در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد. علیرضا 37 ساله که از سارقان حرفه ای بود با شناسایی افرادی که از بانک ها ژول می گرفتند در یک لحظه از غفلت آنها استفاده و ژول ها را سرقت می کرد. این سارق خرفه ای برای اینکه شناسایی نشود اقدام به سرقت اوراق شناسایی افراد کرده و با پول و اسناد سرقتی اقدام به خرید کالا یا نقد کردن چک می کرد.

وی سرانجام 27 فروردین در عملیات وی‍ه پلیس در مخفیگاهش در شهر زیبا شناسایی شد اما قبل از دستگیری موفق به فرار شد. در این عملیات مینا 35 ساله همسر و همدست سارق شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی ها مدعی شد علرضا در مخفیگاه دیگرش در جنب آباد مخفی شده است.

با توجه به اینکه از مخفیگاه اول سارق حرفه ای تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای کنترل کشف شد، ماموران با دقت بیشتری مخفیگاه متهم را کنترل و توانستند در عملیات شبانگاهی او را دستگیر کنند.

با انتقال علیرضا به پلیس آگاهی در بازحویی ها مدعی شد:از غفلت افراد استفاده کرده و با سرقت اسناد و مدارکشان از داخل خودرو یا روی گیشه بانک با جعل خود را صاحب حساب معرفی کرده و تمامی وجوه نقدشان را سرقت می کردم.

نقشه سرقت از زوج سالمند با چوبه‌دار گره خورد

بیست و سوم آذرماه سال 88 ماموران پلیس شهریار در جریان قتل یک زوج سالمند قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد محرم 80 ساله با ضربه های سنگینی به سرش به قتل رسیده است و همسرش زهرا نیز با روسری خفته شده بود. تحقیقات برای شناسایی عاملان جنایت ادامه داشت تا اینکه زن جوانی با مراجعه به ماموران همسر 28 ساله اش را به عنوان قاتل این زوج معرفی کرد.

او به ماموران گفت: همسرم دو روز قبل هراسان به خانه آمد و مقداری طلا را برای فروش به من داد. به موضوع مشکوک شدم و روز بعد متوجه قتل زوج سالمند شدم. حال با وجود اینکه همسرم معتاد است احتمال می دهم او مرتکب قتل شده باشد.

با شناسایی نسیم مرد افغانی او روز 12 بهمن ماه 88 دستگیر شد و در بازجویی ها به قتل زوج سالمند اعتراف کرد. مرد معتاد در بازجویی ها گفت: برای تهیه مواد مخدر به نزدیکی خانه زوج سالمند می رفتم که یک روز متوجه طلاهای آنها شدم. با نقشه قبلی نیمه شب وارد خانه آنها شده و با کشتن محرم و زهرا طلاها را سرقت کردم.

با محاکمه متهم در شعبه 113 دادگاه کیفری، متهم به قصاص محکوم که با تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و استیذان از رئیس قوه قضائیه پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی فرستاده شد.

خودکشی پسر 11 ساله به خاطر سخت بودن درسهایش

پسر 11 ساله به خاطر سخت بودن درسها و فشار خانواده اش در تهران خودکشی کرد.

شامگاه روز یک شنبه مرگ مشکوک پسر 11 ساله ای به ماموران کلانتری شهرک ولیعصر گزارش شد. ماموران پس از حضور در محل با جسد پسر بچه ای روبرو شدند که آثار کبودی بر روی گردنش مشاهده می شد.

والدین پسر 11 ساله در جریان تحقیقات گفتند: امروز خارج از خانه بودیم. وقتی شب بازگشتیم با جسد حلق آویز پسرمان روبرو شدیم . سریع او را پائین کشیدیم اما دیر شده بود.

در ادامه یک نامه در کنار جسد پیدا شد که پسر دانش آموز در آن نوشته بود با توجه به سختی درس هایش و فشار خودکشی کرده است.

با اعلام موضوع به قاضی درودگر ، بازپرس ویژه قتل تهران جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.همچنین تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

عامل قتل در قهوه‌خانه پای چوبه‌دار

پسر جوانی که در جریان درگیری در یک قهوه خانه مرتکب قتل شده بود با تائید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. شامگاه 12 دی ماه سال 89 ماموران پلیس تهران از درگیری مرگباری در یک قهوه خانه باخبر شدند.

ماموران پس از حضور در محل با جسد پسر جوانی به نام حجت روبرو شدند که با سه ضربه چاقو از پا درآمده بود. در ادامه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران چند نفر از افراد حاضر در نزاع را شناسائی و دستگیر کردند. دستگیرشدگان در بازجوئی ها با اعتراف به حضور در این درگیری پسر جوانی به نام حسن را به عنوان عامل جنایت معرفی کردند.

حسن پس از دستگیری تحت بازجوئی های پلیسی قرار گرفت . او در ابتدا منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: شب حادثه یکی از دوستانم به نام حامد در قهوه خانه درگیر شد من هم در هواخواهی از او وارد درگیری شدم . مقتول به طرفم حمله کرد و من در دفاع از خود او را با چاقو زدم.

با اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت پرونده برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه با توجه به اعتراف متهم و درخواست اولیای دم حسن را به قصاص محکوم کردند.

حسن سپس به حکم مجازات خود اعتراض کرد که پرونده برای بررسی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه 29 دیوان عالی کشور هم حکم مجازات را تائید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنائی فرستاده شد.